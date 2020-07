Die FH St. Pölten zählt zu den ersten Fachhochschulen in Europa, die an der European University Initiative teilnimmt. Darüber hinaus ist sie die erste österreichische Hochschule, die eine der mittlerweile 41 European Universities leiten wird

Die European University Initiative ist Teil des Erasmus+ Programmes, dem EU-Programm für Bildung, Jugend und Sport und wurde 2017 ins Leben gerufen. Ziel ist es, Bottom-Up Hochschulnetzwerke über den ganzen Europäischen Hochschulraum hinweg zu fördern, um unter anderem die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Hochschulen zu stärken. In den mittlerweile zwei Ausschreibungsrunden wurden 41 Projekte mit rund 180 beteiligten europäischen Hochschulen ausgewählt.

Im Jüngsten Auswahlverfahren wurden von 62 Einreichungen 24 neue "European University Alliances" ausgewählt. Eine davon ist jene der FH-St.Pölten und ihrer Partner aus Portugal, Ungarn, Belgien und Lettland. Das eingereichte und gewählte Thema lautet "E³UDRES² - the Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions". Dabei geht es um die regionalen Lösungen mit europäischer Perspektive.

In den kommenden drei Jahren stehen rund fünf Millionen Euro zur Verfügung, davon erhält die FH St. Pölten rund 1,1 Millionen Euro. Ziel ist es, innovative Kooperationsprojekte in Forschung, Lehre, Wissenstransformation und Innovation in enger Zusammenarbeit mit Partnern aus der Wirtschaft und unter Einbindung der Gesellschaft zu entwickeln und umzusetzen.

Internationels Forschungsprojekt mit Regionalem Fokus

Unter dem Motto „Regionale Lösungen mit europäischer Perspektive“ soll sich im Rahmen von E³UDRES² ab Herbst 2020 der Forschungs- und Wissenstransfer zwischen den Hochschulen und Ländern noch weiter intensivieren. Neue Konzepte für das Lernen und Lehren der Zukunft sollen entwickelt und getestet, Studierenden- und Mitarbeitemobilität gefördert sowie regionale Innovationssysteme deutlich gestärkt werden. Und um die hohe Lebensqualität und die Vielfalt europäischer Regionen im Wettbewerb mit großen Metropolen und internationalen Innovationszentren zu stärken, werden relevante Beiträge zum digitalen, ökologischen und nachhaltigen Wandel von Klein- und Mittelstädten und ländlichen Räumen bis hin zu „Smart and Sustainable Regions“ ebenfalls geleistet.

FH St. Pölten Hannes Raffaseder

„Große Universitäten sind zumeist im urbanen Raum angesiedelt. Gleichzeitig bieten die europäischen Regionen enormes Innovationspotenzial. Kleine und mittelgroße Hochschulen sind zumeist gut in ihrem Umfeld verankert und können schnell auf aktuelle Entwicklungen in Gesellschaft und Wirtschaft reagieren. Genau dieses Potenzial wollen wir in Zukunft noch stärker nutzen", erklär Hannes Raffaseder, Mitglied der Geschäftsführung. Er führt weiter aus: "Dafür entwickeln wir neue Methoden, Formate und Inhalte, um Flexibilisierung und Digitalisierung an unseren Institutionen voranzutreiben und die notwendige Transformation in zukunftsweisende Hochschulen deutlich zu beschleunigen. Als European University stehen uns nun zahlreiche Möglichkeiten offen.“

"Noch mehr Bedeutung"

"Es ist wahrlich ein weiterer Meilenstein in der bereits bisher so erfolgreichen Historie der Fachhochschule. Wir wünschen der FH St. Pölten für dieses Projekt alles Gute und werden gespannt auf die Ergebnisse blicken. Dieser Erfolg wird jedenfalls dazu beitragen, dass das Hochschulland Niederösterreich auch international noch stärker an Bedeutung gewinnt", ist sich ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sicher.

St. Pöltens SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler meint: „Dieser herausragende Erfolg beweist einmal mehr, dass die Fachhochschule St. Pölten nicht nur in Österreich, sondern auch weit über die Landesgrenzen hinaus, den Ruf als Hochschule mit ausgezeichneter Lehre immer weiter ausbauen kann". Er betont: "Mitten in Europa vereint die Fachhochschule St. Pölten zukunftsträchtige Ausbildungsmöglichkeiten und einzigartiges Know-how und setzt die richtigen Schritte, um die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können.“

Als Mitglied der FH-Geschäftsführung ist auch Hannes Raffaseder stolz auf seine Fachhochschule. „Der Erfolg bei diesem Exzellenzprogramm der Europäischen Kommission ist eine herausragende Chance für die FH St. Pölten und den Hochschulstandort Österreich und unterstreicht unsere Rolle als innovative und eng mit Wirtschaft und Gesellschaft vernetzte Fachhochschule." Die Leitung der neuen European University sei gleichzeitig "ein Auftrag, der viel Verantwortung mit sich bringt und Ansporn unseren Weg konsequent weiterzuführen“, so Raffaseder.