Seit Beginn der Corona Pandemie beschäftigt sich das Land Niederösterreich mit der Thematik den Unterricht in jeglicher Form so sicher wie möglich zu gestalten. Um konsequentes Lüften in Niederösterreichs Kindergartengruppen und Klassenzimmern zu fördern, werden nun vom Land Niederösterreich gemeinsam mit den Gemeinden bis zu 10.000 CO2-Messgeräte angeschafft.

NÖ GVV-Präsident Rupert Dworak, NÖ Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (v.l.n.r.) NLK Pfeifer

Die Geräte zeigen eine Verschlechterung der Luftqualität an und animieren daraufhin zum Lüften. "Durch den Einsatz von bis zu 10.000 Messgeräten soll der Bildungsalltag in Niederösterreich noch sicherer gestaltet werden", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Der Rollout von den CO2-Messgeräten soll bereits im Oktober stattfinden.

Präsenzunterricht in NÖ Bildungsstätten

Ziel der Landesregierung Niederösterreich ist es, die Bildungseinrichtungen so lange wie möglich offen zu halten und ein Homeschooling zu vermeiden. Das Bildungsangebot vor Ort sei durch nichts zu ersetzen, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und betont, dass die Gesundheit aller Beteiligten natürlich weiterhin oberste Priorität habe.