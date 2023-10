Ingenieur-Zertifizierung am BFI NÖ

Die Fachexperten Dipl.-Ing. Johann Larndorfer, Dipl.-Ing. Markus Stummer, Dipl.-Ing. Horst Eisinger und Ing. Franz Sittner, BEd führten die Gespräche und ließen sich von den theoretischen und praktischen Kenntnissen der Absolvent_innen in den Bereichen Bautechnik und Maschineningenieurwesen.

Das BFI NÖ gratuliert herzlich Frau Ing. Mag. Katja Hasler, Herrn Ing. Zoran Novakov und Herrn Ing. Thomas Kilian. Als einzige vom Wirtschaftsministerium beauftragte Zertifizierungsstelle im südlichen Niederösterreich, bietet das BFI NÖ in Wr. Neustadt die Möglichkeit den international anerkannten Ingenieurtitel zu erlangen.

Sie haben an einer HTL maturiert und sind schon mindestens drei Jahre in einem fachbezogenen Beruf tätig? Oder Sie besitzen vergleichbare Qualifikationen (z.B. Werkmeister_in und Berufsreifeprüfung) in ingenieurrelevanten Bereichen mit mindestens sechsjähriger, fachbezogener Berufspraxis? Dann melden Sie sich für die Zertifizierung des europaweit anerkannten Ingenieurtitels www.bfinoe.at/ingenieur an.

Kontakt:



Mag. Martin Schilk

Leiter Ingenieur-Zertifizierungsstelle des BFI NÖ

ingzert@bfinoe.at