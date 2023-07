Zertifizierung zum Ingenieur am BFI NÖ!

Am 11.Juli 2023 absolvierten in der Josef-Staudinger-Bildungsakademie in Wiener Neustadt erneut sechs erfolgreiche Kandidaten das Fachgespräch zur Erlangung des international gefragten Ingenieurtitels!

Die Fachexperten Ing. Dipl.-Ing. Daniel Horky, BSc, Univ.-Lektor Dipl.-Ing. Kurt Salzmann, Dipl.-Ing.(FH) Mag. Thomas Hadl, Dipl.-Ing. Johann Wagner, Dipl.-Ing. Arno Seltenhammer und Dipl.-Ing. Robert Wolf führten die Gespräche und ließen sich von den theoretischen und praktischen Kenntnissen der Absolventen in den Bereichen Maschinenbau, Maschineningenieurwesen, Elektrotechnik, Bautechnik sowie Innenraumgestaltung und Holztechnik.

Das BFI NÖ gratuliert herzlich Herrn Ing. Boruta Raphael, Herrn Ing. Mayerhofer Roman, Herrn Ing. Kilic Ayan, Herrn Ing. Werger Christoph, Herrn Ing. Ostermann Christopher, Herrn Ing. Pinter Markus, BEd.

Als einzige vom Wirtschaftsministerium beauftragte Zertifizierungsstelle im südlichen Niederösterreich, bietet das BFI NÖ in Wr. Neustadt die Möglichkeit den international anerkannten Ingenieurtitel zu erlangen.

Sie haben an einer HTL maturiert und sind schon mindestens drei Jahre in einem fachbezogenen Beruf tätig? Oder Sie besitzen vergleichbare Qualifikationen (z.B. Werkmeister_in und Berufsreifeprüfung) in ingenieurrelevanten Bereichen mit mindestens sechsjähriger, fachbezogener Berufspraxis? Dann melden Sie sich für die Zertifizierung des europaweit anerkannten Ingenieurtitels www.bfinoe.at/ingenieur an.

Kontakt:

Mag. Martin Schilk

Leiter Ingenieur-Zertifizierungsstelle des BFI NÖ

ingzert@bfinoe.at