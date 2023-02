Georg Pehm: „Ein FH-Studium ist eine Job-Garantie“

Wie geht es der Fachhochschule Burgenland? Bei den Zahlen der Studierenden konnte man sich zuletzt ja über neue Rekorde freuen …

Georg Pehm: Die Hochschule blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurück. Es ist sozusagen ein Erfolg in verschiedenen Farben. Wir verzeichnen mit 7.700 Studierenden in den 25 Studiengängen und in unseren 35 Hochschul-Lehrgängen so viel Zuspruch wie nie zuvor. Damit konnten wir die Zahl der Studierenden in den vergangenen zehn Jahren fast verfünffachen. Die Hochschule ist auf einem Zuspruchs-Niveau, das damals niemand für möglich gehalten hätte. Die FH Burgenland ist heute eine starke Säule der Bildungslandschaft, in der Forschung ein regionaler Motor, noch dazu ein wichtiger Arbeitgeber und über das Burgenland hinaus gut aufgestellt.

Zum Rekord haben auch neue Studienrichtungen beigetragen. Wo liegen hier die Schwerpunkte?

Pehm: In den drei bedeutendsten Feldern, die Zukunftsforscher derzeit sehen. So wissen wir, dass Wirtschaft und Gesellschaft die sogenannte „digitale Transformation“ nur schaffen werden, wenn auch die erforderlichen Expertinnen und Experten verfügbar sind. Deswegen haben wir diese Studienplätze ausgebaut. Wie groß der Fachkräftemangel in der Informatik ist, wissen wir auch aus eigener Erfahrung. Selbst als Hochschule finden wir nur schwer Software-Entwickler …

Ist ein Informatik-Studium also ein Job-Garant?

Pehm: Mit Sicherheit. Wahr ist auch: Beste Chancen im Job erwarten können sich auch Absolventinnen und Absolventen der anderen Studienrichtungen. Aktuell sind 99 Prozent der FH-Abgänger beschäftigt, nicht einmal ein Prozent von ihnen arbeitssuchend. Wer an einer FH studiert, steht am Ende des Studiums am Anfang einer aussichtsreichen Karriere mit gutem Einkommen. Mit der Inskription hat man quasi auch schon eine Job-Garantie in der Tasche.

Gilt das auch für den Gesundheitssektor?

Pehm: Jedenfalls. Mit dem Bachelor-Studiengang „Hebamme“ wird eine wichtige Lücke geschlossen. Die Abgängerinnen werden sofort arbeiten können. Von der Anzahl der Studienplätze gesehen noch bedeutender ist, dass es dank der Finanzierung durch das Land gelungen ist, in der Gesundheits- und Krankenpflege die Studienplätze sogar zu verdoppeln. Genügend Ärzte und bestens ausgebildete Fachkräfte in der Pflege zu haben, wird für uns alle entscheidend sein.

Die Ausbildungsmöglichkeiten sind das eine – gibt es unterm Strich aber auch genügend Bewerbungen?

Pehm: Das erwarten wir. Denn mit den Anstellungsmodellen, die der Landeshauptmann auf den Weg gebracht hat, ist nun ein sehr attraktiver Anreiz geschaffen, in diese Berufe zu gehen. Außerdem wollen wir das Studium auch am Standort Eisenstadt anbieten, womit wir jungen Menschen in den nördlichen Bezirken ein besseres Angebot machen.

Wie würden Sie die Vorteile dieses Anstellungsmodells Studienanfängern erklären?

Pehm: Wer ein Studium in der Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Burgenland absolviert und gleichzeitig zusichert, nach dem Abschluss mindestens ebenso lange in einem Krankenhaus oder einer Pflege-Einrichtung im Burgenland zu arbeiten, ist bereits während des Studiums angestellt. Er oder sie kommt auf ein Einkommen – allein fürs Studieren – von fast 50.000 Euro in dieser Zeit. Das ist ein enormer Anreiz!

Das Studienangebot der FH Burgenland umfasst bereits gut 60 Fachrichtungen. Was kommt noch?

Pehm: Zu den Schwerpunkten Digitalisierung und Gesundheit brauchen wir jeden klugen Kopf, um die Energiewende zu schaffen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und die erneuerbare Energie auszubauen. Nachhaltigkeit ist somit das dritte große, zentrale Thema. Da bauen wir auf ein starkes Fundament, auf mehrere Studiengänge in Pinkafeld.

Und auch in diesem Fall mit einem neuen Studiengang?

Pehm: Ja, mit einem Bachelor-Studiengang. Sein Kern ist „nachhaltiges Wirtschaften“. Er wird am Campus Eisenstadt gelehrt. Start soll im kommenden Herbst sein. Wir alle können als Gesellschaft nicht länger zuwarten, um dem Klimawandel mit aller Kraft entgegenzutreten. Zudem geht es um eine Vorreiterrolle, die wir damit einnehmen. Wer dieses Studium macht, gehört zu den Pionieren und hat einen zusätzlichen Startvorteil am Arbeitsmarkt.

Das Um und Auf ist aber die Finanzierung. Da haben Sie kürzlich heftige Kritik an den Plänen des Wissenschaftsministers geübt: Er würde den Ausbau von Studienplätzen bei Fachhochschulen stoppen …

Pehm: Dieses – nennen wir es „Papier“, denn ein „Plan“ wäre etwas anderes – wurde tatsächlich von Experten, von der Wirtschaft, von Arbeitnehmervertretungen, von Bildungsfachleuten, von Ländern, von Städten und natürlich auch von den Hochschulen inhaltlich „zerpflückt“. Völlig zu Recht.

Was genau ist Ihre Kritik?

Pehm: Das, was vorliegt, ist erschreckend visionslos, unglaublich ambitionslos und hemmt jede Innovation. Die 21 FHs sind sich in dieser harschen Ablehnung vollkommen einig. Das ist kein Entwicklungs-, sondern ein Rückschritts-Plan. Es würde bedeuten, dass die Qualität im Studium abnimmt. Es würde der Fachkräfte-Mangel verstärkt, die Forschung eingeschränkt, Studieren im ländlichen Raum erschwert, die Bürokratie ausgeweitet und der ordentliche Studienbetrieb gefährdet. Und das sind aus meiner Sicht nur die heftigsten Kritikpunkte.

Ist bei der Finanzierung jetzt also „Feuer am Dach“?

Pehm: Nein, im Moment nicht. Die FH steht derzeit solide da. Es ist gelungen, die massive Teuerung und die hohen Energiepreise der letzten Monate zu verkraften. Der Minister hat jedoch vor, in zwei Jahren die Mittel der FHs de facto zu kürzen. Diese Einschnitte würden den gesamten Studienbetrieb und damit die Studierenden zuallererst treffen. Das ist verantwortungslos und verbaut vielen die Zukunft. Genau dagegen treten wir vehement und gemeinsam mit unseren Studierenden auf.

Was fordern Sie also?

Pehm: Zunächst, dass dieses unmögliche Papier sofort zurückgezogen und so rasch wie möglich ein Runder Tisch organisiert wird. Um den herum sollen sich die Hochschulen, die Hochschülerschaft, die Sozialpartner und Vertreter der Bundesregierung und der Länder zusammenfinden und einen gänzlichen Neustart ermöglichen. Die FHs mit ihren 60.000 Studierenden stehen jedenfalls und jederzeit zur Verfügung, mit aller Kraft an einem besseren Plan mitzuarbeiten. An der Erstellung des Papiers waren wir ja nicht eingebunden.

Sind die FHs mit ihrer Kritik schon durchgedrungen?

Pehm: Ich bin mir sicher, dass diese breite Ablehnung beim Minister angekommen ist. Auch deswegen, weil vor allem auch die Wirtschaft den Kopf schüttelt und nicht versteht, dass der Fachkräftemangel nicht ernst genommen wird.

Die Stimmung könnte vor dem 30-jährigen Gründungsjubiläum der FH Burgenland also eine bessere sein?

Pehm: Das Burgenland wird sich durch den Irrweg, der von der Bundesregierung jetzt angedacht ist, die außergewöhnliche Erfolgs-Story der Fachhochschule sicher nicht schmälern lassen. Die Bevölkerung, die jungen Menschen hier und die vielen Betriebe, die auch bei Forschung und bei Innovation eng mit uns zusammenarbeiten, wissen, dass die Region von der Hochschule profitiert.

Der 30er ist ja nicht das einzige Jubiläum, das heuer ansteht …

Pehm: Genau! Die drei Unternehmen, die mit der Hochschule verbunden sind, haben auch alle einen runden Geburtstag. Die Forschung Burgenland wird 20 Jahre alt, das AIM mit ihren Hochschul-Lehrgängen und die Akademie Burgenland – als „Ausbildner des öffentlichen Bereichs“ – werden zehn Jahre alt. So gesehen gibt es in diesem Jahr „Festwochen“ bei uns. Jedenfalls werden wir diese schönen Ereignisse feiern. Und ganz besonders werden wir uns viele Gedanken machen, was wir in den nächsten Jahren noch bewegen und weiterbringen wollen.