Schulamtsleiterin Andrea Pinz: „Jugendlichen Sinn geben“

Werbung

NÖN: Die Erzdiözese hat Ende April das Jubiläum 75 Jahre Schulamt begangen. Wie wurde gefeiert?

Andrea Pinz: Wir haben das Jubiläum heuer im täglichen Tun gefeiert. Dazu hatten wir unterschiedliche Veranstaltungen wie ein internationales Symposium zu Vision und Auftrag katholischer Schulen, einen Maturantengottesdienst für alle Maturanten im Stephansdom, einen Gebetsabend für die Ukraine, Sternwallfahrten an den Schulen oder ein Fest für Direktoren im Stephansdom. Uns war es ein Anliegen, dieses Jubiläum auch angesichts der Herausforderungen durch die Covidsituation und den Krieg in der Ukraine so zu begehen, dass wir mit denen tätig sind, für die wir unseren Dienst tun. Das Motto für all diese Veranstaltungen war es, aus den Quellen der Vergangenheit in der Gegenwart Akzente für die Zukunft zu setzen.

Wie hat das ausgesehen?

Pinz: Beim Maturantengottesdienst war es uns beispielsweise wichtig, den Jugendlichen an einem Wendepunkt in ihrem Leben Kraft und Zuversicht zuzusprechen. Das haben wir in einer sehr zeitgemäßen Form getan, mit zeitgemäßer Musik und einer Liturgie, die die Jugendlichen stark einbezogen hat. Als besonderes Angebot haben wir auch eine Kletterwand im Stephansdom aufgebaut, die symbolisch für das Leben stand, das steil bergan führt. Aber auch für den Gipfel, den die jungen Menschen, was die Schulzeit betrifft, fast erreicht haben.

Von 106.600 Schülern im NÖ-Anteil der Erzdiözese besuchen 66.600 den katholischen Religionsunterricht. Foto: Gabriele Paar

Was hat Religionsunterricht heute für eine Aufgabe?

Pinz: Die religiöse Bildung war und ist ein wichtiger Teil der Allgemeinbildung. Es gilt, die Gesamtentwicklung kirchlich, schulisch und in der Gesellschaft so mitzugestalten, dass der Religionsunterricht zeitgemäß, menschenfreundlich und lebensdienlich ist. Der Religionsunterricht hängt unmittelbar mit dem Leben der jungen Menschen zusammen und soll diesen aus der christlichen Tradition heraus Antworten auf die großen Fragen des Lebens geben. Und ihnen in all ihren Wünschen, Ängsten und Hoffnungen begegnen.

Wie unterscheidet sich Religionsunterricht heute also von damals?

Pinz: Im Mittelpunkt sollte hier nicht die Frage des Unterschiedes stehen, sondern jene nach der Konstante. Religionsunterricht begleitet Menschen hin zu einem glücklichen und sinnerfüllenden Leben. In der Vergangenheit ist das hauptsächlich über einen katechetischen Zugang passiert, also durch Glaubensunterweisung. Heute haben wir hier einen diakonischen Zugang. Kirchen und Religionen sollen den jungen Menschen Orientierung in der Lebensphase zum Erwachsenwerden bieten. Im Religionsunterricht werden große und kleine Lebensfragen behandelt und Antworten aus der eigenen Tradition geboten. Es geht auch viel um die Vermittlung von Basiswissen, um religiöser Sprachlosigkeit vorzubeugen.

Was zeichnet einen guten Religionslehrer aus?

Pinz: Wie jeder andere Pädagoge auch muss ein Religionslehrer für sein Fach brennen. Für mich haben sich aber drei große Bereiche herauskristallisiert, die besonders für Religionslehrer wichtig sind: Erstens sollte der Religionslehrer ein hohes Fachwissen haben, das interessant und spannend weitergegeben wird. Zweitens muss ein Religionslehrer als Person authentisch sein und gleichzeitig auch als Zeuge der Kirche. Und drittens – und dieser Punkt bekommt immer mehr Bedeutung – muss ein Religionslehrer heute kritikfähig sein und gut argumentieren können. Denn die jungen Menschen stehen der Kirche sehr oft sehr kritisch gegenüber.