Die Ergebnisse der niederösterreichischen Zusatzstudie zur österreichweiten Jugendbefragung „Lebenswelten 2020 – Wertehaltungen junger Menschen“ zeigt, dass 36 Prozent der niederösterreichischen Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren noch keinen konkreten Berufswunsch haben. Dennoch können sich insgesamt 16 Prozent vorstellen, in einem Pflegeberuf zu arbeiten. Drei Prozent sind noch unsicher.

„Gesamt ergibt das ein Potenzial von rund 20 Prozent. In Zahlen ausgedrückt sind das mehr als 7.000 junge Menschen, die als mögliche Pflege- und Betreuungskräfte in Frage kommen könnten“, erklärt dazu Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Pflege in den Händen der Frauen

Auch in Zukunft scheint die Pflege noch fest in den Händen von Frauen. Während sich nur 5 Prozent der Buben vorstellen können in der Pflege zu arbeiten, ist das für ein Viertel der Mädchen durchaus vorstellbar. „Grund dafür ist, dass die Buben häufig ein falsches Bild von der Pflege haben“, erklärt die Landesrätin. „Heutzutage arbeitet man in solchen Berufen mit viel Technik. Außerdem ist es ein körperlich sehr anstrengender Beruf“.

Bildungsdirektor Johann Heuras, Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Universitätsprofessor Erwin Rauscher von der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich bei der Präsentation der Ergebnisse der Jugendbefragung. NÖN

Unterschiede gebe es aber auch je nach Bildungstyp und Region. Jugendliche aus Schulen ohne Matura und aus ländlichen Regionen sind häufiger bereit in der Pflege zu arbeiten. Außerdem sei jenen Jugendlichen, die sich für die Pflege interessieren wichtig, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben und sozial Benachteiligten zu helfen. Macht, Einfluss und ein hoher Lebensstandard sind ihnen hingegen weniger wichtig.

Information soll Interessierte erreichen

Um die Jugendlichen in Zukunft verstärkt für den Pflege- und Betreuungsberuf gewinnen zu können, wolle man vermehrt auf Information und Bildungsschwerpunkte setzten, erklärt Bildungsdirektor Johann Heuras: „Die Schulen in dieser Richtung sind noch zu wenig bekannt“.

Dagegen soll zukünftig eine Broschüre für die Berufsorientierung helfen, die die unterschiedlichen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Sozialbereich abbildet. Aber auch an den Schulen selbst will man den Wünschen der Jugendlichen nachkommen. Deshalb soll der Fokus in der Berufsorientierung noch stärker auf Berufe im Pflege- und Betreuungsbereich gelegt werden.