Bau des 1.Klimaschutz Ausbildungszentrum in Europa auf der Zielgeraden

In Sigmundsherberg im Waldviertel in Niederösterreich wird fleißig gebaut. Die Fertigstellung des 1. Klimaschutz Ausbildungszentrum in Europa naht mit großen Schritten. Von diesem Erfolg und von all dem was das BFI Niederösterreich in Zusammenarbeit mit dem AMS Niederösterreich im Bereich der Aus- und Weiterbildung bereits seit Jahren zu bieten hat, hat sich nun Landesrätin Mag. Susanne Rosenkranz überzeugt.

In allen Ausbildungsbereichen rauchen die Köpfe, viele Teilnehmer_innen befinden sich bereits in der Prüfungsvorbereitung. In 18 Monaten wird eine Facharbeiter_innen-Intensivausbildung beim BFI Niederösterreich im Beruflichen Bildungszentrum Waldviertel absolviert. In den Bereichen der Metall- sowie Elektrotechnik finden Ausbildungen in verschiedenen Lehrberufen statt. Neu dazu kommt der Lehrberuf der Installations- und Gebäudetechnik. Der Standortleiter des Beruflichen Bildungszentrum Waldviertel Martin Swoboda führte gemeinsam mit dem Präsidenten der Arbeiterkammer Niederösterreich und ÖGB NÖ Vorsitzenden Markus Wieser, dem Vorstandsvorsitzenden des BFI Niederösterreich und Direktorin-Stellvertreter der Arbeiterkammer Niederösterreich Christian Farthofer, dem Geschäftsführer des BFI Niederösterreich Norbert Staudinger und AMS NÖ Landesgeschäftsführerin Sandra Kern durchs Haus. Landesrätin Mag. Susanne Rosenkranz zeigte sich von dem Standort begeistert: „Mit viel Engagement und dem modularen Ausbildungssystem gelingt es, die zukünftigen Fachkräfte optimal auf den Berufseinstieg vorzubereiten und für die Wirtschaft jene Fachkräfte auszubilden, die mehr als dringend in Niederösterreich und ganz Österreich gebraucht werden.“

Auf der Baustelle wird fleißig gearbeitet, wo der Umbau jedoch nichts an der Qualität der Ausbildungen ändert. Fokus liegt hier auf dem Bau des 1. Klimaschutz Ausbildungszentrum in Europa. Markus Wieser freut sich schon auf die Eröffnung: „Wir setzen mit diesem innovativen Standort einen echten Meilenstein in der Versorgungssicherheit um. Hochwertige Ausbildung am Puls der Zeit in allen Fragen von Klima und Nachhaltigkeit schaffen bestmögliche Qualifikation für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das bringt ein gutes Einkommen, Wertschöpfung und große Fachkompetenz.“

Auch Geschäftsführer Norbert Staudinger blickt positiv in die Zukunft: „Wir freuen uns darauf, dass wir in Zukunft unseren Kursteilnehmer_innen Ausbildungen zum Thema Klimaschutz anbieten können. Der Bedarf an Fachkräften im technischen Bereich ist vorhanden und wir werden im Rahmen der Energiewende Ausbildungsschwerpunkte setzen.“

Die Fertigstellung ist im Spätherbst geplant. Investitionen in die Aus- und Weiterbildungen sind heute wichtiger denn je, zeigt sich auch AMS NÖ Geschäftsführerin Sandra Kern sicher: „Mit der Umsetzung des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes ist in den nächsten Jahren österreichweit mit allein 66.000 zusätzlichen Beschäftigungsplätzen in diesem Bereich zu rechnen. Hochwertigen Aus- und Weiterbildungen sind der Grundstein, damit die Wirtschaft, diesen zusätzlichen Fachkräftebedarf in den kommenden Jahren abdecken kann. Der Ausbau des Beruflichen Bildungszentrum Waldviertel zum europaweit ersten Klimaschutzausbildungszentrum leistet dazu einen wichtigen Beitrag und wird zur Gänze vom AMS Niederösterreich getragen. Es bietet unseren jobsuchenden Kundinnen und Kunden optimale Vorbereitung auf den künftigen Berufseinstieg.“