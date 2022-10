Neue Initiative KUKUDU soll Kinder zur Kunst bringen

Das Ziel von KUKUDU ist, Kinder (und auch die Eltern) im Kindergartenalter auf eine spielerische Art an Kunst und Kultur heranzuführen. In drei Themenbereichen setzt die Initiative bei der kreativen Bildung der drei bis sechs-Jährigen an: „Tanzen & Bewegung“, „Singen & Musizieren“ und „Malen & Gestalten“. Die KUKUDU-Initiative hält sich an den Bildungsplan der Kindergärten, um die Aktivitäten altersgerecht zu gestalten.

Martin Lammerhuber, Kultur.Region.Niederösterreich-Holding Geschäftsführer, ist überzeugt, dass eine frühzeitige Bindung von großer Bedeutung ist: „Mit KUKUDU wird das Interesse an Kunst & Kultur schon von Kindesbeinen an geweckt und nachhaltig in den Alltag von Familien integriert. Die Zugänge für ein aktives musikalisch-künstlerisches Mitgestalten unserer Kulturlandschaft sind in Niederösterreich enorm gewachsen.“

Workshops und Online-Blog für kreative Bildung der Kleinsten

Das Projekt setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen: aus den KUKUDU-Workshops und dem KUKUDU-Familienblog. Die Kinder können direkt in den Kindergärten an den künstlerischen Workshops teilnehmen. Die Workshops gibt es vorerst nur in den Musik- und Kunstschulmodellregionen „Südliches Wiener Umland“ und „Westliches Mostviertel“, sie sollen aber nach Abschluss der Pilotphase in Kindergärten in ganz Niederösterreich abgehalten werden.

Auf dem Familienblog www.kukudu.at finden Familien laufend neue Beiträge und Ideen für eine kreative Freizeitgestaltung. „Wir sind stolz auf die vielen Familien, die sich in Niederösterreich um kreative und sinngebende Beschäftigungen ihrer Kinder kümmern. KUKUDU bringt Musik & Kunst zu Ihnen nach Hause“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.