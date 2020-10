Die Möglichkeiten sind vielfältig und richten sich an Kinder und Jugendliche in Volksschulen, Mittelschulen und Gymnasien, in Sonderschulen und in allen Schulformen der Ober stufe. Je nach Interesse werden Themen wie Essen, Umwelt und Wirtschaft in zwei bis drei Unterrichtseinheiten diskutiert.

Wenn die Landwirtschaft in die Schule kommt, bringen Seminarbäuerinnen Anschauungsmaterial wie Heu oder Getreidekörner mit und zeigen den Weg vom Feld bis zum Teller. Bei den Kindern wird so Interesse geweckt und Bewusstsein für regionale, saisonale Lebensmittel geschaffen. Natürlich gibt es auch Kostproben und Arbeitsblätter zur Wiederholung des Inhaltes.

Themen für die Volksschule:

Der Weg vom Korn zum Brot

Wie leben Tiere auf dem Bauernhof?

Feinschmeckertraining: Die Sinne entdecken

Kinderkochkurse

Schnitzel, wo kommst du her? – Lehrpfad „moderne Schweinehaltung“

Milchlehrpfad „Der Weg der Milch“

Das Ei – eine runde Sache

Biene Maja und ihre wilden Verwandten (NEU ab November 2020)

Themen für Mittelschule und AHS–Unterstufe:

Vom Acker auf den Teller – Der Weg von Getreide, Erdäpfel, Zuckerrübe und Co.

Unsere Lebensmittel – Wie erkennt man Produkte aus Österreich?

Schnitzel, wo kommst du her? – Lehrpfad „moderne Schweinehaltung“

Milchlehrpfad „Der Weg der Milch“

Das Ei – eine runde Sache

Themen für 12- bis 18-Jährige:

Wie kommt das Gras in den Burger?

Mein Essen – meine Zukunft

Dauer: 2 bis 3 Unterrichtsinheiten

Kosten: 3 Euro pro Kind

Kinderkochkurs: 8 Euro pro Kind

Kontakt:

Landwirtschaftskammer Niederösterreich

Referat Konsumenteninformation, Lebensqualität Bauernhof

Mag. Erna Binder

erna.binder@lk-noe.at und Tel. 05 0259 26203

www.erlebnisbauernhof-noe.at