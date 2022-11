Traumberuf: Landwirt

Werbung WIFI Lehrlingsakademie Anzeige WIFI-Bonusprogramm für Lehrlinge

Aktuell absolvieren etwa 180 Personen eine Lehre in einem der 15 land- und forstwirtschaftlichen Berufe in Niederösterreich. Für den Beruf Landwirt sind knapp 60 Betriebe als Lehrbetrieb angemeldet.

Einer davon ist der Biobetrieb Frühwald in Langenschönbichl bei Tulln. Bei Regenwetter ist da ein bisschen Zeit zu reden und auch Zeit, den Tieren extra viel Aufmerksamkeit zu geben. Stier Baron und seine rund 50 Kolleginnen werden gerade von Tierärztinnen untersucht. Ansonsten wird hier am Bio-Fleckvieh-Fleischbetrieb kaum eine Minute still gesessen.

„Ein Fitnesscenter brauchen wir nicht“Betriebsleiter Roland Frühwald

„Ein Fitnesscenter brauchen wir nicht“, lacht Betriebsleiter Roland Frühwald. Lehrling Phillip Gutscher stimmt ihm zu. Seit Anfang März unterstützt er den Familienbetrieb. Was dürfen Lehrlinge hier alles machen? „Alles, sie müssen sogar alles machen“, meint Roland Frühwald. Überall gibt es Einblicke, denn „nur so lernt man gescheit“.

Phillip ist an die harte Arbeit gewöhnt, denn er war schon vor seiner Lehre aushilfsweise am Betrieb im Langenschönbichl tätig, schließlich wohnt er nur wenige Kilometer entfernt. „Es war eine gute Entscheidung, bei Roland als Lehrling anzufangen.“ Die familiäre Atmosphäre und den Zusammenhalt spürt man sofort, auch die Zuneigung zu den Tieren.

Viel Auslauf bekommen die Kühe der Familie Frühwald auf den Weiden im Waldviertel und im Tullnerfeld. Foto: Frühwald

Neben der Rinderzucht gibt es hier auch Schweine, Hühner, Puten und Gänse. Auf artgerechte Haltung wird viel Wert gelegt, genauso auf genügend Platz und Auslauf auf den Weiden im Tullnerfeld sowie im Waldviertel. Sieben Hektar Grünland und 75 Hektar Ackerland bewirtschaftet der Betrieb, angebaut werden Erdäpfel, Mais, mehrere Getreidesorten und Luzerne. Im eigenen Hofladen werden zahlreiche Waren aus der eigenen Produktion verkauft, ein Steckenpferd der Familie ist beispielsweise das pökelsalzfreie Wurstsortiment.

Im betriebseigenen Schlachtraum arbeitet Phillip besonders gerne. Er überlegt sogar, nach der Lehre eine Ausbildung als Fleischhauer anzuhängen. Zunächst steht ihm aber der erste Block Berufsschule am Edelhof bevor, zehn Wochen sind das.

Lukas Frühwald kennt sich da bestens aus. Er ist frischer Absolvent der dreijährigen Ausbildung als landwirtschaftlicher Facharbeiter, mit Auszeichnung, wie er betont. „Da kann man sich tolle Tipps und Tricks abschauen.“ Und das vor allem in der Praxis und nicht etwa nur aus dem Lehrbuch. „Am Edelhof sieht man Sachen, die man sonst nicht zu Gesicht bekommt“, schwärmt Lukas, der passenderweise auch sein Edelhof-T-Shirt anhat.

Begeisterte Landwirte

Jetzt, nach seiner Ausbildung, wird er den elterlichen Betrieb in Vollzeit unterstützen, danach kommt für ihn ebenfalls eine Ausbildung als Fleischhauer in Frage. Lukas ist besonders gerne im Hofladen und berät Kunden. „Ich finde es toll, wenn die Menschen sich dafür interessieren, wo das Essen herkommt. Bei uns kann man ja auch immer gerne den Hof besuchen und zu den Tieren schauen.“

Die zwei jungen Männer sind sich einig: Landwirt zu sein ist ein toller Beruf, trotz harter Arbeit. Was ihn ausmacht: der Umgang mit den Tieren, die körperliche Arbeit an der frischen Luft, dass man am Ende des Tages darauf zurückblicken kann, was man alles erledigt hat, egal bei welchem Wetter.

