Lehre mit Matura - mit dem BFI Niederösterreich zum Erfolg

Der Kursort wurde bewusst zentral in der Buckligen Welt in Kirchschlag angelegt, um lange Anfahrtszeiten zu vermeiden. Seitens der Lehrlinge besteht von Beginn an großes Interesse und das Projekt zeigt großartige Erfolge. Neben der Lehrlingsausbildung können die Jugendlichen die Reifeprüfung in mehreren Modulen ablegen.

Das BFI Niederösterreich bietet diese auch als Firmenmodell an und setzt mit diesem Angebot bereits seit 2019 einen großen Schritt entgegen dem Fachkräftemangel.

Erst am 09.11.2022 fand im BFI Niederösterreich die Abschlussprüfung im Fach Englisch statt, welche alle Lehrlinge erfolgreich bestanden haben. Somit konnte die weiße Fahne gehisst werden.

Der nächste Lehrgang für Betriebswirtschaft und Rechnungswesen startet am 21.11.2022 mit 21 TeilnehmerInnen. Das ist eine Sensation für Kirchschlag in der Buckligen Welt.

Bei Interesse an Lehre Matura melden Sie sich gleich zum nächsten kostenlosen Informationsabend am 13.02.2023, Beginn: 18:30 Uhr, Neue NÖ Mittelschule, Alois Dopler Platz 1, 2860 Kirchschlag

Informationen: Mag. (FH) Barbara Lorenc, Telnr.: 02622/83500-135, Mail: lorenc@bfinoe.at, BFI-Website: www.bfinoe.at