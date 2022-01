Land Niederösterreich vergibt „Buchstart-Taschen“ an Neugeborene

Im Rahmen der Aktion „Buchstart“ wird jedem Neugeborenen in Niederösterreich kostenlos eine Stofftasche mit verschiedenen Materialien rund um das Thema Lesen zur Verfügung gestellt.

In der Stofftasche befinden sich Folder mit Informationen und Angeboten rund um das Lesen sowie ein eigens dafür kreiertes Kinderbuch. Foto: NLK Filzwieser

„Mit der Aktion Buchstart NÖ werden wir Jungfamilien in die Bibliotheken einladen, um die Bedeutung von Lesen und Vorlesen weiter in den Fokus zu rücken“, sagt Landesrat Ludwig Schleritzko. Denn die Lese- und Sprachfähigkeit seien zwei Schlüsselkompetenzen, die die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erst ermöglichen.

In der Tasche befinden sich verschiedene Materialien rund um Lesefrühförderungsaktivitäten sowie Informationen zu Angeboten für Familien in Niederösterreich. Daneben sind auch ein Kinderbuch von Elisabeth Steinkellner und Michael Roher mit dem Titel „Guten Morgen, schöner Tag“ und eine Fingerpuppe der Mio-Maus in der Tasche zu finden.

Das Buch ist eigens für die Taschen kreiert worden und im Tyrolia Verlag erschienen. Und weil Kleinkinder, Bücher nicht immer nur ansehen wollen, fügt Katrin Feiner vom Tyrolia Verlag noch hinzu: „Es kann auch ohne Bedenken abgeschleckt und angebissen werden.“

Erstauflage umfasst 10.000 Taschen

Mittels Gutscheinen können Jungfamilien die Tasche in einer der 260 öffentlichen Bibliotheken in Niederösterreich abholen. Die Gutscheinkarten dafür liegen unter anderem in allen niederösterreichischen Landeskliniken, bei Hebammen- und Eltern-Kind-Zentren sowie bei Gynäkologen auf.

Es werden zunächst 10.000 Taschen zur Verfügung gestellt. Zudem seien für die Produktion der Bücher für zwei Jahre 90.000 Euro veranschlagt, meint Ursula Liebmann, Geschäftsführerin von Treffpunkt Bibliothek.

Informationen zu den Standorten der Bibliotheken in Niederösterreich findet man auf der Bibliothekslandkarte unter www.loslesen.at.