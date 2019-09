Der Lehrgang vermittelt den Studierenden in fünf Semestern alle Fähigkeiten, die diese für die professionelle und zielgruppenorientierte Planung und Durchführung von Reisen in Länder der biblischen Welt benötigen. Absolventen schließen mit einem Master of Science (MSc.) ab.

Der Lehrgang bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Leidenschaft für Reisen mit ihrem Interesse an Geschichte, Glauben und Wissensvermittlung zu verbinden.

Länder der Welt der Bibel erkunden

„Das Jesuswort ‚Duc in altum‘ (‚Fahr‘ hinaus ins Weite!‘, Lk 5,4) ist unser Leitspruch für einen neuen Level im Pilgern. Wir werden mit unseren Studierenden aufbrechen hinaus in die Weite, um die Länder der Welt der Bibel zu erkunden. Wissenschaftlich und theologisch fundiert, dingen wir in die Tiefe von Bibel und Archäologie ein. Es wird Kompetenz vermittelt, jene zu führen und zu begleiten, die auf der Spurensuche sind.“, erklärt Friedrich Schipper, Lehrgangsleiter vonseiten der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz, das Konzept des neuen Lehrgangs.

Spannende Reisen gestalten

Ziel ist es, spannende Reiseerlebnisse zu gestalten – dazu eignen sich die Teilnehmer während der Blockveranstaltungen biblische, historische, religionswissenschaftliche, theologische sowie politische Grundlagen an. Ein weiterer Fokus des Lehrgangs wird auf folgende Teilgebiete des Tourismus gelegt: die Vermittlung von betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, organisatorischen Fähigkeiten sowie Experience Design. Das neu gewonnene Wissen kann in den verpflichtenden Exkursionen – beispielsweise nach Rom und nach Israel – erstmals praktisch angewandt werden.

Berufliche Chancen nach dem Lehrgang

Der Lehrgang bietet den Teilnehmern eine Zusatzqualifikation in der Reiseorganisation beziehungsweise Reisebegleitung.

"Erfolgreiche Tour-Konzepte der Gegenwart verbinden Wissensvermittlung mit Gefühlen. Wir sind der Überzeugung, dass Reisende heute – neben Wissen über das Fremde – intensive und authentische Erlebnisse suchen. Wir haben hierfür ein innovatives Curriculum entwickelt, das Faktenwissen im biblischen Bereich mit Storytelling, Dramaturgie und Erlebnisgestaltung verbindet. Reisende sollen unvergessliche Erfahrungen machen können, denn das erwarten sie heute“, zeigt sich Claudia Bauer-Krösbacher, Lehrgangsleiterin vonseiten der IMC Fachhochschule Krems, vom neuen Lehrgang begeistert.

Der Lehrgang auf einen Blick

Der Start des Lehrgangs ist für Oktober 2020 geplant. Ein Bachelor-Abschluss wird vorausgesetzt. Die Blockwochen finden sowohl in Krems als auch in Heiligenkreuz statt. Die Lehrgangsgebühr beträgt 7.900 Euro. Eine Bewerbung für den Lehrgang ist ab 1. September 2019 möglich.