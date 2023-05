Imkerei und Bienenwirtschaft: Bildungsangebot wächst

Insekten und insbesondere auch Bienen sind ein wesentlicher Bestandteil der Natur in Niederösterreich. Und auch das Interesse an der Imkerei und Bienenwirtschaft ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Zudem werden Bienenzüchterinnen und Bienenzüchter immer jünger, wie die Absolventenzahl der Meisterinnen- und Meisterausbildung zeigt: Seit Kurzem gibt es in Niederösterreich 20 neue Imkermeisterinnen und Imkermeister.

Imkerin bzw. Imker ist als eigener Beruf erlernbar. Nach der Ausbildung erhalten die Absolventinnen und Absolventen den Facharbeiterinnen- bzw. den Facharbeiterbrief im Beruf Bienenwirtschaft. Die Ausbildung kann eine klassisch duale (dreijährige Lehre) sein oder im zweiten Bildungsweg absolviert werden. Mit 1. Jänner 2023 waren in Niederösterreich 16 Lehrlinge in anerkannten Imker-Lehrbetrieben beschäftigt. Nach der Ausbildung zur Facharbeiterin bzw. zum Facharbeiter gibt es die Möglichkeit, die Fortsetzung zur Meisterin bzw. zum Meister anzuhängen.

Nachdem die Imkerlehre an Beliebtheit gewinnt, wird das Bildungsangebot um einen eigenen Berufsschullehrgang für die Bienenwirtschaft erweitert. Angeboten werden soll er ab dem Schuljahr 2023/24 in Kooperation zwischen den Landwirtschaftlichen Fachschulen Edelhof (Bezirk Zwettl) und Warth (Bezirk Neunkirchen). Auch die Ausbildung im zweiten Bildungsweg wird gerne gewählt. Der entsprechende Kurs umfasst über 200 Unterrichtseinheiten und wird in Kooperation zwischen der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle und der Imkerschule Warth angeboten. Der nächste Kurs startet im Frühjahr 2024.

Kompetentes Personal ist unersetzbar für die Land- und Forstwirtschaft

Andrea Wagner, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, erklärt: „Durch die umfassende Ausbildung und ihre fachliche Kompetenz zählen die Absolventinnen und Absolventen zur Elite der österreichischen Imkerei. Sie sorgen mit ihren Bienenvölkern für eine flächendeckende Bestäubung der heimischen Kulturpflanzen und sind somit unverzichtbare Partner der Landwirtschaft.“

Verena Hagelkruys, Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft der Meisterinnen und Meister in der Land- und Forstwirtschaft (ARGE), betont die Wichtigkeit der Aus- und Weiterbildung: „Der Trend bestätigt sich, dass in immer mehr Berufssparten in der Land- und Forstwirtschaft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer qualitativ hochwertigen Ausbildung gefragt sind. Bestens ausgebildete Fachkräfte sind auch im Bereich der Imkerei der Schlüssel für ein erfolgreiches Arbeiten.“

98 Bienen-Schulstunden wurden in Niederösterreich abgehalten

Um Bienen zu schützen und Wissen weiterzugeben, besuchen pädagogisch ausgebildete Seminarbäuerinnen und -bauern auch Schulklassen. Im Rahmen von „Landwirtschaft in der Schule“ bekommen die Kinder und jungen Erwachsenen so Einblicke in die Landwirtschaft. Der Workshop „Biene Maja und ihre wilden Verwandten“ beschäftigt sich beispielsweise mit Wild- und Honigbienen. Bisher wurden in Niederösterreich 98 „Bienen-Schulstunden“ mit 1.572 Kindern in Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen abgehalten. 24 davon in ersten und zweiten Volksschulklassen, weil in diesem Bereich die Nachfrage besonders groß ist.

„Bäuerinnen bzw. Bauern und Bienen sind ein starkes Team. Dieses Verständnis, das in unserer Gesellschaft immer öfter fehlt, wollen wir mit Initiativen wie der Bienen-Schulstunde stärken. Zum Schutz der Bienen, zum Schutz der Bäuerinnen und Bauern und zum Schutz unserer blühenden Landschaften“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). „Die Bildungs- und Kurstätigkeiten der Seminarbäuerinnen tragen zur Bewusstseinsbildung für die heimische Landwirtschaft bei und fördern Verantwortung für den ländlichen Raum“, fügt Andrea Wagner hinzu.