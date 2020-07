SPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter berief sich am Dienstag in einer Pressekonferenze auf Zahlen einer Arbeiterkammer-Umfrage in 500 Haushalten. Sie habe ergeben: "29.000 Schülerinnnen und Schüler nehmen Nachhilfe in Anspruch, etwa doppelt so viele würden sie brauchen. Die meisten wollen sich damit entweder Noten verbessern, das sind etwa 50 Prozent, oder negative Noten vermeiden, das sind etwa 32 Prozent", so Schnabl, der in Richtung Bundesregierung wettert: "Ich verstehe nicht, warum der Bund in der Summer School nur Deutsch anbietet."

Es sei nämlich bewiesen, dass es den meisten Nachhilfe-Bedarf in Mathematik gebe. Dem wolle man daher durch den Verein "Ich schaff das – Gratis-Nachhilfe in ganz NÖ" gerecht weren. Den Verein, dessen Präsidentin SPÖ-Bildungssprecherin Elvira Schmidt ist, gibt es seit gut zwei Jahren. Vom Land Niederösterreich wird er mit rund 10.000 Euro unterstützt - zu wenig, wenn es nach den Vertretern der SPÖ geht.

"85.000 bis 90.000 Euro würden reichen, um das Nachhilfeangebot flächendeckend ausrollen zu können", meinte etwa Rupert Dworak, Präsident des niederösterreichischen GemeindevertreterInnenverbandes und SPÖ-Bürgermeister in Ternitz (Bezirk Neunkirchen). Das sei "ein Klacks", wenn man die Summe in Relation zu manchen Kulturförderungen sehe. "Wir werden nicht lockerlassen und für das Budget 2021 wieder verhandeln. Denn wir wollen Kinder und Eltern unterstützen", betonte Dworak.

Ferien-Förderung für bis zu 400 Kinder

Das Förderprogramm der SPÖ richtet sich an Kinder und Jugendliche, die in Mathematik und Englisch "nicht so gut sind", sprich ein Genügend oder Nicht Genügend in einem dieser Fächer bekommen haben. Das Angebot umfasst pro Standort eine Woche zu je 15 Stunden und basiert auf freiwilliger Basis, wie SPÖ-Bildungssprecherin Elvira Schmidt erklärte.

Unterrichtet wird zum großen Teil von Jungpädagogen bzw. Lehramtsstudenten sowie bereits pensionierten Lehrern. Die Kursgestaltung obliegt damit der jeweiligen Lehrperson, vorgesehen sei grundsätzlich ein "projektartiger Unterricht", so Schmidt. Begonnen wird mit den Kursen in der ersten Augustwoche, in der zweiten und dritten soll es ebenfalls Kurse geben. Damit will man ergänzend zu der Summer School des Bundes wirken, und allen Kindern eine Chance geben, ihre Defizite aufzuholen.

Derzeit würden etwa 15 Gemeinden als Standort des Gratis-Angebotes feststehen, damit werden rund 300 bis 400 Schüler einen Förderunterricht erhalten. "Bei einigen Gemeinden muss die finanzielle Absicherung noch geklärt werden", meinte Schmidt. Ein Kurs koste den Veranstaltern nämlich 525 Euro, teilweise würden die Gemeinden - wie beispielsweise in Ternitz - selbst aufbringen, teilweise sei die Finanzierung noch unklar. Es könne daher keine endgültige Zahl an Teilnehmergemeinden genannt werden. Fest steht nur, dass unter anderen auch Hirtenberg (an dem Standort ist Schmidt selbst Schulleiterin) sowie die neu dazu gekommenen Gemeinden Teesdorf, Pottenstein, Guntramsdorf und Wiener Neudorf die Kurse anbieten werden.

Schmidt, will das kostenlose Ferien-Förderprogramm Schritt für Schritt ausweiten, denn sie ist überzeugt: "Sogar in der Volksschule brauchen bereits 13 Prozent der Schülerinnen und Schüler Nachhilfe. Vor drei Jahren waren es noch neun Prozent. Das zeigt, wie dringend notwendig unser Projekt ist.“ Eltern seien finanziell ohnehin bereits stark belastet und könnten für ihre Kinder privates Üben von Lehrinhalten durch ihre Berufe oft nur schwer leisten. Das langfristige Ziel müsse daher vor allem sein, Nachhilfe obsolet zu machen. "In Ganztagesschulen wäre dafür gesorgt, dass Kinder und Jugendliche die optimale Förderung erhalten und die Zusatzbelastung für Eltern wegfällt", erneuerte Schmidt in diesem Rahmen eine alt bekannte Forderung der SPÖ.