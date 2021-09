Teschl-Hofmeister und Heuras: Schulstart "gut gelungen" .

Der Schulstart in das Schuljahr 2021/22 ist für über 180.000 Schüler und für rund 23.000 Pädagogen in Niederösterreich "gewohnt ruhig und professionell verlaufen", informierten Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras am Montag-Nachmittag in einer Aussendung.