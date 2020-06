Die Prüfungen sind geschrieben, einige haben ihre Noten heute bereits erfahren: Weil die mündlichen Prüfungen heuer coronabedingt entfallen, ist die Reifeprüfung 2020 für den Großteil der 7.000 NÖ-Maturanten also geschafft. Wie die Prüfungen im Ausnahme-Jahr verlaufen sind, wollte die NÖN von Schülern und Direktoren wissen.

Einig sind sich alle Befragten darüber, dass der Ablauf reibungslos funktioniert habe. Daran, dass das Infektionsrisiko bei den Prüfungen möglichst gering gehalten wird, sei im Vorfeld auf Hochtouren gearbeitet worden: „Die Organisation war aufwendig, wir mussten die Schüler auf mehrere Räume aufteilen und für eine gestaffelte Ankunft sorgen“, erzählt Direktoren-Vertreterin Isabella Zins.

Hygiene-Regeln waren kein Problem

Das regelmäßige Desinfizieren oder das Tragen von Masken beim Verlassen des Platzes sei bei den Prüfungen aber kein Problem gewesen, sind sich die Maturanten einig: „Daran haben wir uns in der dreiwöchigen Vorbereitungszeit gewöhnt“, sagt Benjamin Koiser von der Landesschülervertretung.

Manche Schulen teilten die Schüler, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, außerdem auf mehrere Räume auf, andere setzten alle mit Abstand in den Turnsaal und ließen die Fenster die ganze Zeit über offen. Wie das in der Praxis gehandhabt wurde, berichten einige Maturanten:

„Wir haben mit Maske und Abstand vor der Klasse gewartet. Bei uns gab es einen Sitzplan, wir wurden einzeln aufgerufen und zugeteilt. Desinfektionsmittel gab es nur beim Reingehen in die Schule, viele von uns haben aber selber Desinfektionsmittel mitgehabt“, erzählt Stella Strof (18), Maturantin des BORG Guntramsdorf. Anders in der AHS Korneuburg: „Wir hatten in jedem Raum Desinfektionsmittel und mussten uns jedes Mal beim Betreten eines Raumes die Hände desinfizieren und auch die EDV-Säle wurden alle vorher desinfiziert“, sagt Maturantin Zehra Ceylan (17). So ernst die Lage auch war, die Stimmung ließ sich der heurige Jahrgang trotzdem nicht verderben, berichtet Thomas Zinner (19) von der HAK Korneuburg: „Wir hätten es uns alle ernster vorgestellt, sind aber mit einem Lächeln reingegangen. Dass wir sowas in der Form erleben, hätten wir uns auch nicht gedacht."

Mathematik bereitete vielen Schwierigkeiten

Für Ärger sorgt bei einigen Maturanten, dass vielerorts behauptet wird, dass ihnen die Matura, aufgrund der Sonderregeln für den Corona-Jahrgang, heuer geschenkt wurde. „Dem stimme ich absolut nicht zu, es war definitiv eine der schwierigsten. Keiner ist davon ausgegangen, dass die Matura leicht wird, aber sie sollte jedes Jahr gleich schwer sein“, meint etwa Zehra Ceylan (17) aus der AHS Korneuburg. Und damit ist sie nicht allein: Gegen den Vorwurf, dass die Matura für den Corona-Jahrgang leichter gewesen sei, wehren sich die Maturanten allesamt. Vor allem Mathematik sei heuer um einiges schwieriger gewesen als im Vorjahr, finden viele. Die Aufgabenstellung hätte Probleme bereitet, sie sei teilweise sehr unverständlich gewesen, schildern Maturanten im NÖN-Gespräch.

Leer abgegebene Arbeiten erhitzten die Gemüter

Viel Aufregung gab es über einige Schüler, die schon nach wenigen Minuten ihren Prüfungsbogen wieder abgaben - ohne die Fragen beantwortet zu haben. Insgesamt waren die "leeren Abgaben", laut Auskunft der Bildungsdirektion, aber eine Ausnahme. "Das waren Einzelfälle, überwiegend am ersten Prüfungstag, dann ist das nicht mehr vorkommen", berichtet Bildungsdirektor Johann Heuras im NÖN-Gespräch.

Bei der 50:50-Regel scheiden sich die Geister

Eine Diskussion entfachte aufgrund dieser Einzelfälle jedoch im Anschluss über die 50:50-Regel, die eingeführt wurde, um dem Corona-Jahrgang entgegenzukommen. Dabei setzt sich die Note zur Hälfte aus der Matura und zur Hälfte aus den bisherigen Noten des Schuljahres zusammen. Hier scheiden sich die Geister:

„Für mich war die 50:50-Regel sinnvoll“, sagt etwa Julia Roschinsky (18), Maturantin des BRG Gröhrmühlgasse in Wiener Neustadt. „Ich hatte eine Drei im Jahreszeugnis, auf die Matura jetzt aber eine Fünf. Da ich in Mathe immer im Mittelfeld war, finde ich es fair, dass meine bisherige Leistung einbezogen wird.“ Thomas Zinner ist anderer Meinung: „Die 50:50-Regel hilft denen, die auch die Matura eher schaffen, weil sie die Noten 1-3 haben. Den Schwächeren wird damit gar nicht unter die Arme gegriffen. Ich hatte in allen drei Fächern Vierer, für mich hat die Regel keinen Unterschied gemacht.“ Auch Zehra Ceylan ist skeptisch: „Für mich wäre es besser gewesen, dass es keine 50:50-Regel gegeben hätte, sondern, dass die Matura zwecks ihres Schwierigkeitsgrades überarbeitet worden wäre. Ich wäre auch ohne die Regel positiv in Deutsch und Englisch gewesen.“

Bundesland-Ergebnis soll es Ende Juni geben

Wie sich die Niederösterreicher und Niederösterreicherinnen insgesamt letztendlich geschlagen haben, wird das Bundesland-Ergebnis Ende Juni zeigen. Von 22. bis 24. Juni finden dann auch die Kompensationsprüfungen statt, für jene, die ein „Nicht genügend“ haben.