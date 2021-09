Seit Montag sind die 182.000 Schülerinnen und Schüler Niederösterreichs zurück in den Klassen. Für 6.300 von ihnen ging die Schule schon zwei Wochen früher los. Sie besuchten die Sommerschule, um ihre Fähigkeiten in Deutsch, Mathe oder Sachunterricht zu stärken. Geplant gewesen wäre die Teilnahme an dem Gratis-Förderunterricht jedoch noch für einige mehr Kinder. Zahlreiche Eltern, Lehrer und Direktoren kritisieren, dass die Sommerschule aufgrund der zu kurzfristigen Organisation an einigen Standorten in letzter Sekunde abgeblasen werden musste.

Als Grund dafür nennen die Direktoren Personalmangel. Gestalten sollten den Unterricht in den letzten beiden Ferienwochen Lehrer auf freiwilliger Basis und Lehramtsstudierende anstatt eines Pflichtpraktikums. Dass dieser Plan nicht aufgeht, zeichnete sich bereits im August ab: Da flatterte ein Schreiben der Bildungsdirektion in die E-Mail-Postfächer der Lehrer – mit dem Aufruf zum Nachmelden. Geglückt ist das vielerorts nicht. Eltern, die ihre Kinder bereits fix angemeldet hatten, wurden erst kurz vor Beginn der Sommerschule über die Absagen informiert.

Daniel Lohninger Es geht besser LEITARTIKEL

Beispiele dazu finden sich in vielen Teilen des Landes: Im BG/BRG Schwechat führte der Personalmangel etwa dazu, dass von den 107 Angemeldeten doch nur 60 teilnehmen konnten. „Wir haben erst kurzfristig erfahren, wie viele Schüler uns von anderen Schulen zugeteilt wurden. Vier Lehrpersonen waren dafür zu wenig“, erklärt Direktor Heinz Lettner. Auch in der Volksschule Horn, wo Schüler aus verschiedenen Orten im Bezirk unterrichtet werden sollten, konnten einige doch nicht teilnehmen. In der Mittelschule Grafenegg musste die Sommerschule ganz abgesagt werden, ebenso in der MS Krems, der MS Furth oder der Volksschule Raabs.

Durchgeführt wurde die Sommerschule schließlich an 180 Standorten in Niederösterreich. Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) spricht trotz Schwierigkeiten von „einem Erfolg“, da mit 6.300 Kindern wesentlich mehr teilnahmen als im Vorjahr. „Man darf auch nicht vergessen, dass es das Angebot zum zweiten Mal gegeben hat.“ Da könne noch nicht alles reibungslos verlaufen.

Heuras will Studenten „verpflichten“

Eine Neuauflage im nächsten Jahr scheint bereits fix. Auch Englisch soll dann in der Sommerschule unterrichtet werden. Das Konzept der kostenlosen Förderung für Schwächere halten im NÖN-Gespräch auch alle Befragten für positiv. Adaptierungen bei der Organisation wünscht sich jedoch auch Bildungsdirektor Johann Heuras. Er will schon in den nächsten Wochen das Gespräch mit dem Bildungsministerium suchen.

Johann Heuras will bessereOrganisation für die Sommerschule 2022. privat

Aus seiner Sicht mache es wenig Sinn, die Organisation für die Sommerschule weiterhin zentral durchzuführen. Außerdem stoße man bei dem Konzept der Freiwilligkeit an Grenzen. Wenn es nach ihm geht, sollte künftig jeder Student verpflichtend in einer Sommerschule unterrichten müssen. Eine Verpflichtung für Lehrer – die unter jenen einige in Form einer Ferien-Verkürzung fürchten – kommt für Heuras nicht in Frage. Stattdessen brauche es Anreize.

Geht es nach der SPÖ und Landesparteivorsitzendem Franz Schnabl, sollte die Sommerschule 2022 drei Wochen dauern und 10.000 Plätze bieten. Die Direktoren erwarten, dass sie die Zahlen der angemeldeten Schüler und unterrichtenden Pädagogen für die dritte Runde schon zu Schulschluss erfahren.