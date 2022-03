Niederösterreichs Schülervertreter lernten politische Praxis

Gerade in Zeiten von Corona sind Grundkenntnisse zu politischer und wirtschaftlicher Bildung sehr wichtig. Die Theorie dazu lernen viele in der Schule. Um Politik und Wirtschaft auch praktisch zu erfahren, fand von 18. bis 20. Februar das Wirtschafts- und Politikplanspiel der Landesschülervertretungen Niederösterreich und Tirol am Campus Horn statt.

Dabei wurde ein fiktiver Planet nachgestellt, auf dem die 75 Teilnehmerinnen und Teilnehmer diverse politische und wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben konnten. Sie stellten dafür verschiedene Parteien und Lobbygruppen auf und formierten eine Pressegruppe. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernten so auf dem fiktiven Planeten Grundzüge einer Demokratie durch Debatten und Pressekonferenzen kennen.

Bei Abendveranstaltungen hatten die Schülervertreterinnen und -vertreter die Möglichkeit, sich gegenseitig auszutauschen und abseits des Seminars kennenzulernen. Die Veranstaltung fand unter einem strengen Corona Konzept statt.