Die Hochschulstrategie 2025 umfasst, wie bereits im Februar dieses Jahres präsentiert, drei Stoßrichtungen: Das Studienangebot/die Erhöhung der Studierbarkeit, den Ausbau der Forschung und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie die Zusammenarbeit der Bereiche Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft.

Fokus auf MINT-Fächer

Was das Studienangebot angeht, so sollen junge Menschen vor allem bei ihrem Einstieg in ein Studium unterstützt werden, betonte VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner heute Vormittag vor Journalisten. Es brauche Brückenkurse vor allem in den sogenannten MINT-Fächern (MINT steht für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, Anm.). Außerdem wolle man auch die Digitalisierung, vor allem im didaktischen Bereich, stärker nutzen. Zusätzlich soll die Drop-Out-Rate, also die Zahl der Studienabbrecher, zurückgeht. Außerdem soll es mehr „innovative Weiterbildungsangebote“ geben, die an die „Bedürfnisse der Wirtschaft gekoppelt sind“, so Mikl-Leitner. Den Angebotsausbau soll es vor allem im Gesundheits- bzw. im medizinischen Bereich geben.

Premiere für Niederösterreich

Stoßrichtung Nummer zwei, der Ausbau der Forschung und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, soll durch den Ausbau der Forschungsachsen passieren. Man wolle „Stiftungsprofessuren für einzelne Hochschulen anbieten“, erklärt Mikl-Leitner. An der Ausschreibung der ersten Stiftungsprofessur für Niederösterreich – eine Premiere - werde bereits gearbeitet. Die Ausschreibung soll noch im Winter, spätestens jedenfalls Anfang 2020, passieren. Außerdem soll es eine zentrale Anlaufstelle in Niederösterreich geben, um mehr Drittmittel in Form von Förderungen abzuholen. Eine entsprechende Forschungsservicestelle wird bis Anfang 2020 eingerichtet.

Viel Veränderung im Hochschulbereich

Was die dritte Stoßrichtung angeht, so sollen Wissenschaft und Forschung in der Gesellschaft greifbarer gemacht werden. Dies soll über den Ausbau der Kinder- und Jugenduniversitäten und den Ausbau der Science Academy passieren.

Pro Jahr budgetiert das Land Niederösterreich ab 2020 500.000 Euro für den Hochschulbereich.

In den vergangenen 25 Jahren habe sich im Bereich der Hochschullandschaft in Niederösterreich „sehr viel verändert“, so Mikl-Leitner. „Auf das sind wir natürlich besonders stolz.“ Das gesamte Regierungsteam sei „an einer weiteren dynamischen Entwicklung“ dieses Bereiches sehr interessiert – dieser Entwicklung diene die Hochschulstrategie 2025. Aktuell gibt es 14 tertiäre Bildungseinrichtungen in Niederösterreich mit rund 22.000 Studierenden.

"Zeitgemäße Strategie"

Für Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl von der SPÖ sei dies eine „Strategie, die heute zeitgemäß ist“. FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl betonte die Notwendigkeit von „Fleiß und Bildung“, um „als Bundesland weiter nach vorne zu kommen.“