Ratgeber für Studierende Diese fünf Fehler sollte man bei wissenschaftlichen Arbeiten vermeiden

V iele Studierende, die noch am Beginn ihres Studiums stehen, tun sich schwer, ihre Sprache und Ausdrucksform an Universitätsniveau anzupassen. Vor allem beim Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten entstehen so oft Probleme. Die niederösterreichische Autorin Sarah Vaclav hat in ihrem Buch die fünf häufigsten Fehler beim wissenschaftlichen Schreiben ausfindig gemacht.

Anfang Oktober startet das neue Semester. Dutzende Studierende steigen wieder in den Universitätsalltag ein und dazu gehört auch das Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten. Um frisch gebackene Studierende beim sogenannten „wissenschaftlichen Schreiben“ zu unterstützen, hat Sarah Vaclav, Autorin und Schreibcoach, in ihrem neuen Buch zusammengefasst, welche fünf Fehler Studierenden beim Schreiben oft unterlaufen. Außerdem gibt sie Tipps, wie man diese bei zukünftigen Arbeiten vermeiden kann. Die Niederösterreichern Sarah Vaclav möchte Studierenden mit ihrem Buch helfen, häufige Fehler bei wissenschaftlichen Arbeiten zu vermeiden. Foto: Gerhard Huber Diese fünf Fehler passieren laut der Niederösterreicherin beim wissenschaftlichen Schreiben am häufigsten: Fehler 1: Von Beginn an kein klarer Plan „Es ist wichtig, sich über den Ausgangspunkt, das Erkenntnisinteresse sowie Ziel und Umfang der Arbeit absolut im Klaren zu sein“, betont die Buchautorin bezüglich des ersten von ihr ausgemachten Fehlers. Viele Studierende würden einfach mit dem Schreiben beginnen, ohne sich vorher einen roten Faden zu überlegen. „Das ist so, als würde man mit dem Auto losfahren, ohne zu wissen wohin, warum und auf welcher Route“, bringt Vaclav einen plastischen Vergleich. Fehler 2: Falsches Lesen Abhängig vom Ziel sollten Ausgangstexte beziehungsweise Quellen unterschiedlich gelesen und gefiltert werden. Diese Regel sei vielen Studierenden nicht bewusst, so Vaclav. Je nach Anforderung, ob man etwa eine Zusammenfassung, ein Thesenpapier oder einen Teil der Bachelorarbeit abgeben muss, müsse man den Fokus beim Lesen auf unterschiedliche Dinge legen. Fehler 3: Fehlendes Wissen rund um Plagiate Viele Studierende plagiieren laut der Buchautorin nicht mit bösem Vorsatz, sondern deshalb, weil sie zu wenig über die korrekte Vorgehensweise wissen. „Ihnen ist zwar klar, was ein direktes Zitat ist, aber was es bedeutet, einem Text eine Idee zu entnehmen, wie nah man dabei am Text bleiben und wie weit man sich entfernen muss, ist oft nicht ausreichend bewusst“, erklärt Vaclav. Fehler 4: Schlechtes Zeitmanagement „Die besten Arbeiten entstehen meiner Erfahrung nach dann, wenn Studierende dranbleiben und eine sinnvolle, realistische Zeiteinteilung haben“, sagt die Niederösterreicherin. Wichtig sei nicht zu wenig, aber vor allem auch nicht zu viel Zeit für eine Aufgabe einzuplanen. Fehler 5: Falsches Mindset Abschließend appelliert Vaclav an die Kraft der eigenen Gedanken und das richtige Mindset der Studierenden. Der Mythos, dass das Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten ausschließlich mühsam und langweilig ist, treffe nicht zu und sei mit dem richtigen Mindset leicht abzulegen.