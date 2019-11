Im Jahr 2017 startete der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds NÖGUS das Projekt „Schnelle Hilfe bei Schlaganfall“. Das Projekt soll die präklinischen Versorgung verbessern, also die Versorgung außerhalb der Kliniken oder vor einem klinischen Aufenthalt. Die Zeitspanne vom Auftreten der Schlaganfallsymptome bis zur Behandlung der Betroffenen soll möglichst kurz gehalten und die Folgen des Schlaganfalles sollen minimiert werden.

Studierende des Studiengangs „Gesundheits- und Krankenpflege PLUS / Akademischer Lehrgang Präklinische Versorgung und Pflege“ haben im Zuge ihrer Ausbildung ein E-Learning-Modul zum Thema Schlaganfall entwickelt, das in die E-Learning-Plattformen von Arbeiter-Samariter-Bund und Rotem Kreuz integriert wurde, um eine fachliche und rasche Einschätzung der Symptome durch die Rettungssanitäter zu unterstützen.

Schnelle und richtige Erste Hilfe

„Der Kurs bietet Informationen zum Verlauf eines Schlaganfalls und wichtigen zeitlichen Punkten, an denen eine optimale Versorgung einsetzen sollte, sowie zu Konsequenzen, wenn dies nicht geschieht. Außerdem werden Symptome beschrieben, die auf einen drohenden Schlaganfall hinweisen. Dies hilft den Sanitätern, das Risiko professionell und schnell zu bewerten“, erklärt Petra Ganaus, Leiterin des Studiengangs.

Kommunikation Leitstelle-Sanitäter optimal gestalten

„Ein Schwerpunkt ist zudem, wie die Kommunikation zwischen Sanitätern und der Leitstelle optimal gestaltet werden kann, damit möglichst schnell die richtigen Maßnahmen eingeleitet werden können – nach dem zentralen Motto ‚Time is brain‘, also um neurologische Folgeschäden zu vermeiden. Damit trägt die Weiterbildung dazu bei, die wichtige Erstversorgung wesentlich zu verbessern“, sagt Andrea Kdolsky, Leiterin des Departments Gesundheit an der FH St. Pölten.

„Unser Ziel ist es, ein Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen und die Bevölkerung aufzuklären sowie bestmöglich zu unterstützen,“ betont NÖGUS-Vorsitzender und Landesrat Martin Eichtinger. „Deshalb haben wir gleichzeitig einen Weiterbildungsschwerpunkt für unsere Sanitäter gesetzt, der das Fachpersonal auf diesem Themengebiet zusätzlich schult und spezialisiert.“

Fähigkeiten für den Alltag der Pflege

Der Online-Kurs ist ein Beispiel dafür, wie Fragestellungen aus der Praxis durch pflegewissenschaftliche Aufarbeitung und Vernetzung mit medizinisch-wissenschaftlichen Aspekten zur Verbesserung der Versorgung von Patienten beitragen können. Die Studierenden bauten durch das Projekt auch ihre Fähigkeiten zu einer verständlichen Wissenschaftskommunikation aus – eine Fähigkeit, die im Alltag der Pflege gebraucht wird.