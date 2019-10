Viele nationale und internationale Studien zeigen tatsächlich besorgniserregende Befunde zu den Lerngrundlagen der SchülerInnen in unseren Klassenzimmern auf. Die kognitiven Fähigkeiten wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Konzentration, Merkfähigkeit und Kreativität als Schlüsselvoraussetzungen für erfolgreiches Lernen sind oft und bei vielen Lernenden in einem erschreckenden Maß unzureichend entwickelt. Oft fehlten schon in der frühen Kindheit anregende Entwicklungsbedingungen wie Bewegung, Spiel, Zuwendung. Erfolgreiches Lernen von Deutsch, Mathematik, Geographie, Geschichte & Co wird dadurch deutlich erschwert.

Simply Strong

Der Schulverein SIMPLY STRONG, mit Sitz am Bundesgymnasium Zehnergasse in Wiener Neustadt, will mit mehr Bewegung und Achtsamkeit gegensteuern. Mit Unterstützung der UNIQA Stiftung hat der Schulverein zwei Bewegungsprogramme „Vital4Brain“ und „Vital4Heart“ entwickelt, die Voraussetzungen für gelingendes und stressfreies Lernen schaffen.

Vital4Brain Übungen und Einheiten stärken durch Bewegung die Konzentrationsfähigkeit und Lernbereitschaft. Vital4Brain ist ein Bewegungsprogramm mit 250 koordinativ-herausfordernden Übungen zur Förderung der kognitiven Fähigkeiten wie Aufmerksamkeits-, Konzentrations-, Merkfähigkeit und Kreativitätsfähigkeit, welche wichtige Grundlagen für erfolgreiches Lernen sind.

Vital4Heart Übungen und Einheiten steigern durch Entspannung und Achtsamkeit die Aufnahmefähigkeit des Gehirns. Vital4Heart ist ein Bewegungsprogramm mit 103 Übungen, das im Sinne der Stress- und Gewaltprävention das Zusammenspiel von Körper, Geist und Emotionen trainiert. Es fördert die Fähigkeit zur Selbstregulation und trägt zur mentalen Stärke bei.

SIMPLY STRONG möchte Bewegung und Achtsamkeit in die Breite bringen und bietet kostenlose Fortbildungen zu den beiden Bewegungsprogrammen Vital4Brain und Vital4Heart in ganz Österreich an. Die erste Vital4Brain.Fortbildung mit dem Vereinsobmann Dr. Werner Schwarz findet am Donnerstag, 17. Oktober am Bundesgymnasium Zehnergasse in Wiener Neustadt statt. Für alle Interessierten gibt es mehr Infos und sämtliche Termine unter

https://www.simplystrong.at/termine/promo2019/

Simply Strong

Gleich online anmelden und dir einen Platz sichern.