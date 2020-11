„Die Situation ist alles andere als lustig. Alle, die schulpflichtigen Kinder haben, wissen: Homeschooling ist kein entspannter Urlaub“, erklärt Gudrun Nußbaum-Kranz. Sie lebt mit ihrem Mann, den Eltern und fünf Kindern im Marchfeld.

Der älteste Sohn ist in der vierten Klasse HTL, der 15-Jährige im ersten Lehrjahr, die 13-jährige Tochter besucht die vierte Klasse Mittelschule und die beiden Jüngsten besuchen die vierte und zweite Klasse Volksschule.

Schnabl: „Unsere Vorschläge liegen am Tisch“

Man müsse sich ständig um unzählige Dinge gleichzeitig kümmern. Mit Nutella Zähneputzen wäre genauso sinnvoll wie das Haus zu putzen, während fünf Kinder sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag zu Hause sind.

Gudrun Nußbaum-Kranz ist in Kurzarbeit und ehrenamtlich bei der Volkshilfe engagiert, ihr Mann arbeitet im Homeoffice. Zur Möglichkeit der Betreuung für die kleineren Kinder sagt sie: „Die Plätze sollten den Eltern bleiben, die wirklich keine Möglichkeit haben, zu Hause zu bleiben oder die es einfach nervlich nicht aushalten“.

Die derzeitige Situation in Schulen erachtet Landeshauptfrau-Stellvertreter, Franz Schnabl, (SPÖ) als schlecht vorbereitet. Eltern, Kinder und Lehrer würden zusätzlichem Stress ausgesetzt werden. Die Bundesregierung hätte die Vorbereitung auf den Herbst und die damit einhergehende Vermeidung von Schulschließungen verpasst.

„Unsere Vorschläge – wie Schichtbetrieb, Reduzierung der Gruppengrößen, Ausstattung mit digitalen Endgeräten – liegen am Tisch“, betont Franz Schnabl. Er stellt folgende Forderungen an die Bundesregierung: an den Schulen müsse spätestens am 9. Dezember wieder unterrichtet werden.

Außerdem bedürfe es einer klaren Transparenz bezüglich der Schulampel für das kommende Jahr. Zusätzlich müsse man bereits jetzt an einem Plan für Schulunterricht im Sommer arbeiten.