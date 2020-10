Wir beherbergen:

Bundes-Bildungsanstalt für Sozialpädagogik (5-jährig)

Bundes-Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (5-jährig), Zusatzausbildung Hortpädagogik ab der 3. Klasse möglich

Kolleg für Sozialpädagogik (4 Semester)

Kolleg für Sozialpädagogik für Berufstätige (6 Semester)

Kolleg für Elementarpädagogik (4 Semester)

Lehrgang für Inklusive Elementarpädagogik (5 Semester)

Institut für Erwachsenenbildung

Praxiskindergarten und Praxishort

Wozu befähigen wir?

Die Ausbildung schließt mit der Reife- und Diplomprüfung (5-jährige Formen) bzw. Diplomprüfung (Kolleg und Lehrgang für Inklusive Pädagogik) ab und bietet damit die Berechtigung zum Studium an allen Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen und Kollegs sowie die Befähigung bzw. Berechtigung zur professionellen Arbeit in den Berufsfeldern der Sozialpädagogik, der Elementarpädagogik und der Sonderkindergartenpädagogik.

Sozialpädagogik:

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (Wohngemeinschaften/-gruppen, Krisenzentren); sozialpädagogische Familienhilfe; Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen (Wohnhäuser, Werkstätten, Förderzentren, …); Gemeinwesenarbeit (Jugend-/Stadtteilzentren, …); offene und mobile Jugendarbeit; Tagesbetreuungseinrichtungen für (Schul-)Kinder (Horte, Kindergruppen); Schülerheime/Internate; kulturspezifische und erlebnisorientierte Projekte; Senioreneinrichtungen

Elementarpädagogik:

Leitende pädagogische Tätigkeit in Kindergärten, Einrichtungen der Früherziehung, Kinderbetreuungseinrichtungen in Krankenhäusern, im Tourismus, in Horten und in der Nachmittagsbetreuung

Inklusive Elementarpädagogik:

In heilpädagogisch-integrativen Kindergartengruppen, in ambulanter Betreuung, in der Frühförderung; Erstellung von Gutachten

Wofür steht Sozialpädagogik?

Sozialpädagogik heißt »Leben mit Menschen als Beruf«.

Sozialpädagogische Arbeit ist Beziehungsarbeit.

Sozialpädagogik begleitet und unterstützt Menschen in Prozessen der Lebensbewältigung und Persönlichkeitsentwicklung.

Sozialpädagogik versucht, Benachteiligungen entgegenzuwirken und abzubauen, Ressourcen zu finden und zu stärken, die Selbstständigkeit zu fördern.

Sozialpädagogik holt Menschen dort ab, wo sie stehen.

Was bieten wir?

International anerkannte Berufsausbildung

Betreute und reflektierte Tages- und Blockpraktika (in den hauseigenen Praxisstätten und pädagogischen Partnerinstitutionen im In- und Ausland)

Breit gefächerte musisch-kreative Erziehung

Zusatzangebote: Sport- und Projektwochen, erlebnispädagogische Wochen, Exkursionen, Workshops, Sozialprojekte, Spielothek, Mediathek, Bibliothek, freier Internetzugang, persönliche Mailadresse, Mitwirkung bei außerschulischen Kultur- bzw. Kinder- und Jugendveranstaltungen, Teilnahme an Wettbewerben, Schulball, ...

Vermittlung von Zusatzqualifikationen: Erste-Hilfe-Ausbildung, Rettungsschwimmen (Helfer- bzw. Retterschein), Einführung in die Gebärdensprache, Begabtenförderung, Peer Education

Französisch, Italienisch, Instrumentenbau, Stimmbildung, 2. Instrument (Freifächer)

Englisch im Kindergarten

Was fordern wir?

Allgemeine Voraussetzungen

5-jährige Ausbildung: positiver Abschluss der 8. Schulstufe; Eignungsprüfung

Kolleg: Matura, Studienberechtigungs- oder Berufsreifeprüfung; Eignungsprüfung

Lehrgang für Inklusive Elementarpädagogik: Befähigungs- bzw. Reife- und Diplomprüfung für Kindergärten

Persönliche Voraussetzungen

Physische und psychische Belastbarkeit

Einfühlungsvermögen

Musisch-kreative Begabung

Organisationstalent

Bereitschaft zu Selbstreflexion, Teamarbeit, sozialem Engagement, Flexibilität

Kontakt- und Kommunikationsfreudigkeit

Anmeldung

Nach den Herbstferien (ab 3. November 2020) beginnt die Frist der Voranmeldung.

Folgende Unterlagen sind bitte mitzubringen oder per Email an uns zu übermitteln:

Anmeldeformular (sh. Homepage)

Geburtsurkunde (Kopie)

Staatsbürgerschaftsnachweis (Kopie)

Lebenslauf

Versicherungsnummer

Wir sind eine öffentliche Bundesschule, daher schulgeldfrei!

Weitere Informationen zu unserem Schultyp finden Sie auf unserer Homepage: www.basop-bafep-stp.ac.at

Kontaktdaten:

Bildungsanstalt für Sozialpädagogik

Bildungsanstalt für Elementarpädagogik

Dr. Theodor-Körner-Straße 8

3100 St. Pölten

Telefon: 02742 / 74354

Fax: 02742 / 71684

Mail: bafep.stpoelten@noeschule.at

Unsere Homepage: http://www.basop-bafep-stp.ac.at/