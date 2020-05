Die erste Etappe der schrittweisen Schulöffnung ist geschafft. Heute kehrten nach sieben Wochen E-Learning die Maturanten und Abschlussklassen in die Schulen zurück. Unter den rund 9.000 niederösterreichischen Jugendlichen, die heuer ihren ersten Schultag nach Corona hatten, waren auch einige Mitglieder der Landesschülervertretung. Sie schildern, wie die Rückkehr in die Schule in der Praxis abgelaufen ist.

„Im Großen und Ganzen hat der Unterricht sehr gut funktioniert und es gab keine größeren Komplikationen“ resümiert Zehra Ceylan, AHS-Landeschülervertreterin und Maturantin.

Der Ansturm an die Schulen, über den sich momentan viele Sorgen mache, ist aus ihrer Sicht geregelt abgelaufen: In der Früh öffneten die Schulen wieder ihre Tore, an den Eingängen standen Desinfektionsmittel bereit und in den meisten Fällen kontrollierten dort auch die Schulwarte, ob wirklich jeder eine Maske trägt und sich die Hände desinfiziert.

Der Unterricht findet, laut Auskunft der LSV, bis auf Weiteres in großen Räumlichkeiten statt. "Oft sind das Turnsäle, Zeichensäle, der Festsaal oder große Klassenzimmer", erzählen die Landesschülervertreter. Jeder Schüler hat einen eigenen Tisch. Der steht mindestens einen Meter vom nächsten entfernt, damit auch der notwendige Abstand eingehalten wird.

Landesschülervertretung zufrieden

"Das System funktioniert an sich ganz gut, auch wenn es einige kleinere Komplikationen und Unklarheiten gab", meint auch BMHS-Landesschülervertreter und Maturant an der HAK Korneuburg, Thomas Zinner. Kleinere Unklarheiten drehten sich etwa darum, wann die Maske getragen werden müsse, oder, wo sie während des Unterrichts am besten gelagert werden soll.

Insgesamt ist die Landesschülervertretung zufrieden. "Das Feedback aus den verschiedenen Schulen werden wir an die Bildungsdirektion und das Bildungsministerium weiterleiten, um auch kleine Unsicherheiten vor allem im Bezug auf die Masken zu klären", sagt BHS-Landesschülervertreter Benjamin Koiser.