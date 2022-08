Die wichtigsten Termine im Schuljahr 2022/23

Werbung WIFI Anzeige Design-Kolleg für Kreative in St. Pölten

Bereits am jeweiligen Tag darauf muss der Stundenplan stehen (wobei es aber noch später zu Änderungen kommen kann), bis 7. Oktober (Wien/NÖ/B) bzw. 14. Oktober müssen die Klassensprecher bzw. Schulsprecher gewählt werden.

Die ersten Ferien gibt es dann Ende Oktober: Zum dritten Mal stehen die österreichweiten Herbstferien zwischen Nationalfeiertag (26. Oktober) und Allerseelen (2. November) auf dem Programm. Da der 26. Oktober heuer auf einen Mittwoch fällt, könnten Schulen am Montag und Dienstag schulautonom frei geben und so die Auszeit noch verlängern. Da auch der 2. November ein Mittwoch ist, bieten sich alternativ aber auch der Donnerstag und Freitag in dieser Woche für schulautonome Tage und eine Ferienverlängerung an.

Insgesamt stehen den Schulen 2022/23 vier solcher schulautonomer Tage zur Verfügung. Eine weitere Einsatzmöglichkeit bietet sich dann gleich Anfang Dezember: Maria Empfängnis (8. Dezember) fällt heuer auf einen Donnerstag, womit sich der Freitag als schulautonomer Tag anbietet.

Foto: Martin Hirsch/rfk/aku/ral

Der 24. Dezember ist heuer ein Samstag und markiert den Beginn der Weihnachtsferien, die bis 8. Jänner dauern. Bis 31. Dezember müssen Anträge auf Schulbeihilfe eingebracht werden.

Die Semesterferien 2023 stehen in Wien und Niederösterreich von 4. bis 12. Februar auf dem Programm. Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg fallen sie auf 11. bis 19. Februar, in Oberösterreich und der Steiermark auf 18. bis 26. Februar.

Osterferien haben die Schüler einheitlich vom 1. bis 10. April. Der Staatsfeiertag am 1. Mai fällt im kommenden Schuljahr auf einen Montag. Gleich am Tag darauf (2. Mai) beginnt dann mit den Prüfungen in Latein und Griechisch die Zentralmatura 2023, sie dauert bis 11. Mai (Italienisch). Am 18. Mai gibt es mit Christi Himmelfahrt wieder einen Donnerstag-Feiertag, der darauffolgende Zwickeltag bietet sich wieder für einen schulautonomen Tag an.

Nicht mehr wirklich Feriencharakter haben die Pfingstferien von 27. bis 29. Mai: Sie bestehen außer dem Pfingstwochenende nur mehr aus dem Pfingstmontag - der Dienstag wird seit der Einführung der Herbstferien normal unterrichtet (außer er wird schulautonom freigegeben). Letzter Feiertag vor dem Schulende ist dann Fronleichnam am 8. Juni - auch hier ist der darauffolgende Freitag als Zwickeltag ein Kandidat für einen schulautonomen Tag.

Das Schuljahr endet am 30. Juni in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sowie am 7. Juli in den anderen Bundesländern. Schulbeginn ist dann wieder am 4. bzw. 11. September 2023.