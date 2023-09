Über 200.000 Kinder und Jugendliche in NÖ starten in neues Schuljahr

Während in Wien, Oberösterreich, Vorarlberg und Salzburg weiterhin über unbesetzte Stellen geklagt wird, will man in Niederösterreich beruhigen: In jeder Klasse wird im neuen Schuljahr eine Lehrerin oder ein Lehrer stehen. Trotz der angespannten Situation konnten im Pflichtschulbereich alle Stellen besetzt werden, versichert Bildungsdirektor Karl Fritthum.

Was heuer neu ist: In der dritten und vierten Schulstufe wird eine lebende Fremdsprache zu einem Pflichtgegenstand. In der Sekundarstufe eins wird es eine fixe Wochenstunde digitale Grundbildung geben. Dafür wurden auch bereits an 53.000 Schülerinnen und Schüler Laptops verteilt. Außerdem werden vereinzelt Gegenstände neu benannt, um klarer aufzuzeigen, worum es in den Fächern inhaltlich geht.

Für Lehrpersonen soll es Fortbildungen im Bereich der Wirtschafts- und Finanzbildung geben. „Das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge in der Bevölkerung werde immer wichtiger. In Zeiten von Inflation und steigender Zinsen müsse in diesem Bereich ein Schwerpunkt gesetzt werden. Jeder, der einen Kredit hat, soll abschätzen können, was passiert, wenn sich der Zinssatz verändert“, sagt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Insgesamt werden mit Schulbeginn in NÖ 69.052 Kinder eine Volksschule besuchen, 42.001 Jugendliche eine Mittelschule, 2.847 Schülerinnen und Schüler gehen in eine Sonderschule und 2.314 Schülerinnen und Schüler besuchen eine Polytechnische Schule. Insgesamt wird es heuer in Österreich 1,15 Millionen Schülerinnen und Schüler geben, davon sind 97.000 Taferlklassler.