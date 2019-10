Mit dem Start der ersten Vorlesungen geht für viele Studenten eine beachtliche finanzielle Belastung einher. Abgesehen von Studiengebühren an Fachhochschulen und privaten Hochschulen, kann schon alleine der Weg zur Universität ein Studenten-Konto arm aussehen lassen.

Großteil ist aus Öffentliche Verkehrsmittel angewiesen

In den Hörsälen der 14 Hochschulen des Bundeslandes sitzen insgesamt 21.720 Studenten. Die Frauen sind mit 56% der Gesamtstudierenden gegenüber den Männern leicht in der Überzahl. Mit 88% Frauenanteil an Pädagogischen Hochschulen ist der Unterschied zu den männlichen Studierenden am höchsten. Die Fachhochschulen des Landes zählen mit rund 10.200 Studierenden die meisten Hochschüler. Ihnen folgt die Donau-Universität Krems mit rund 8.400 ordentlichen Hörern. Der Rest entfällt auf Privatuniversitäten, Pädagogische und Theologische Hochschulen.

Viele Niederösterreicher zieht es aber auch in andere Bundesländer um ihren Hochschul-Abschluss zu erwerben. Dabei verzichten einige, sei es aus Kosten- oder privaten Gründen, auf den Komfort einer Wohnung in der Nähe ihrer Universität und belassen ihren Hauptwohnsitz in Niederösterreich. Im Jahr 2017 pendelten österreichweit von insgesamt 126.925 Studierenden 35.211 in ein anderes Bundesland.

Ein Großteil der Hochschüler ist dabei auf öffentliche Verkehrsmittel verschiedenster Art angewiesen, um in den Hörsaal zu gelangen. Teure Zug- und U-Bahn-Tickets können bei einem dichten Stundenplan dann stark auf die Geldbörse drücken.

Schon seit einigen Jahren fordert unter anderem die Österreichische Hochschüler_Innenschaft ein Studententicket nach dem Vorbild des Top-Jugend Tickets. Dieses Ticket des Verkehrsverbund Ost-Region, kurz VOR, ermöglicht Schülern und Lehrlingen ein Jahr lang um 70€ in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland die Fahrt mit jedem Verkehrsmittel ihrer Wahl. Um 365€ pro Jahr solle dies auch Studenten ermöglicht werden, so die Forderung.

Neben dem beliebten Studienstandort Wien, wird auch Linz immer häufiger das Ziel von Studien-Pendlern. Wer mit dem Zug unterwegs ist, sollte grundsätzlich in eine Vorteilscard der ÖBB investieren. Für alle unter 26 gibt es die Jugend-Ausgabe der Kundenkarte schon um 19 Euro im Jahr und ermöglicht Standard-Einzeltickets zum halben Preis. Wichtig abzuwiegen ist außerdem, ob eine Monatskarte günstiger als ein Einzelticket kommt.

Bei einem dichten Semesterplan mit mehrmals wöchentlicher Anwesenheitspflicht macht sich eine Monatskarte bezahlt. Für Langstreckenpendler ist es eventuell eine Überlegung wert in eine Österreichcard, die kostenlose Bahn-Reisen für ein ganzes Jahr ermöglicht, zu investieren. Diese ist mit 1.154 Euro (Jugend-Preis) aber nicht gerade günstig. Auch die Westbahn bietet für Studierende Tickets 10 Prozent ermäßigt an.

Studierende, die mit dem Zug nach Wien pendeln, sind, wenn ihre Hochschule nicht direkt neben dem Bahnhof liegt, in den meisten Fällen auf die Wiener Linien angewiesen. Diese bieten für Studierende unter 26 eigene Semesterkarten an, die in den Vorlesungs-Zeiten jederzeit gelten. Wer seinen Hauptwohnsitz nicht in Wien hat, muss dafür 150 Euro bezahlen. Studierende mit Hauptwohnsitz in Wien bezahlen nur 75 Euro.

Um Niederösterreichische Studien-Pendler bei etwaigen Fahrtkosten zu entlasten, kann um einen Semesterticket-Bonus vom Land Niederösterreich angesucht werden. Bis zu 100 Euro Zuschuss kann somit ausbezahlt werden. Dieser Bonus wird aber nicht nur für Semestertickets der Wiener Linien ausbezahlt, sondern kann auch für Pendel-Strecken, beispielsweise Bahnkarten für die Verbindung Amstetten – St. Pölten, innerhalb Niederösterreichs ausgegeben werden. Voraussetzungen dafür sind ein maximales Alter von 26 Jahren, Student zu sein und mindestens für 6 Monate vor dem Ansuchen in Niederösterreich gewohnt zu haben. Dieses Angebot ist aber schon bei vielen Studenten bekannt, jährlich werden rund 34.000 Förderanträge genehmigt. Der Antrag für das Wintersemester 2019/20 kann noch bis 31. Jänner 2020 eingereicht werden.

Grundsätzlich kann auch um staatliche Studienbeihilfe angesucht werden. Anspruch darauf hat man als österreichischer Staatsbürger sowie als gleichgestellter Ausländer und Staatenloser. Es gelten allgemein die Bedingungen ordentlicher Studierender an einer österreichischen Universität, Lehranstalt oder Akademie zu sein und soziale Förderungswürdigkeit.

Wer sozial förderungswürdig ist hängt von Faktoren wie Einkommen, Familienstand und der Familiengröße ab. Daraus berechnet sich auch die Höhe der Beihilfe. Außerdem muss der Studienerfolg nachgewiesen werden und die maximale Zuverdiensthöhe von 10.000€ pro Jahr nicht überschritten werden. Weiters können Fahrtkostenzuschüsse, Versicherungskostenbeiträge, Kinderbetreuungskostenzuschüsse und Studienzuschüsse genehmigt werden.

Ähnliche Kriterien gelten auch für Sozialstipendien des Landes Niederösterreich. Der Hauptwohnsitz muss dafür im Bundesland liegen und das Familieneinkommen der Bedürftigen darf gewisse Grenzen nicht übersteigen. Außerdem werden auch durch das Land verschiedenste Leistungsstipendien ausbezahlt. Die Arbeiterkammer Niederösterreich bietet ebenfalls verschiedenste Stipendien für Studierende an.

Niederösterreichische Studierende haben außerdem noch die Möglichkeit um andere Stipendien, die durch das Land Niederösterreich finanziert werden, anzusuchen. Einerseits gibt es die Möglichkeit um „TOP Stipendien“ über die NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. ausbezahlt zu bekommen. Diese Stipendien werden nicht nur für Leistungen ausbezahlt, sondern sollen auch beispielsweise der der Förderung von Auslandsaufenthalten und Frauen in der Technik helfen.