Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras kündigten am Sonntag neben einer "ausreichenden Anzahl an FFP2-Masken und Desinfektionsmittel" auch die Verteilung der Schüler auf zusätzliche Räume und "völlig neuartige Testkonzepte" an. So sollen in den kommenden Wochen auch Turnsäle für den Unterricht eingesetzt werden.

Etwaige Ausfälle aufgrund positiver Untersuchungsergebnisse im Rahmen der Massentestungen des Personals an Kindern und Kindergärten sollen mit "flexibler Handhabung der Ressourcen, Mehrdienstleistungen" und "im Fall der Fälle" mit einem Pool von 150 bis 200 Studenten abgefedert werden. Hierfür sicherte die Bildungsdirektion "laufende und unbürokratische" Unterstützung zu.

Die Landesrätin und der Bildungsdirektor riefen zudem die Eltern dazu auf, die Maskenpflicht ab der fünften Schulstufe mitzutragen. "Es ist klar, dass diese Maßnahme für die Kinder nicht angenehm und keineswegs optimal ist, aber die Gesundheit muss in den nächsten Wochen an erster Stelle stehen", hieß es in einer Aussendung. Insgesamt sollen im Bundesland über 135.000 Schüler wieder in ihre Klassenzimmer zurückkehren.