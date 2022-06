Sozialarbeit war an heimischen Schulen gefragter denn je

Werbung

Die 200.000 Schülerinnen und Schüler können schon die Tage zählen. Am Montag starten die Ferien. Zeit zum Durchatmen haben viele nötig: Denn obwohl in diesem Jahr – im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen – keine großflächigen Schulschließungen nötig waren, kann von Normalität keine Rede sein.

Bis Pfingsten begleitete Schüler und Lehrer mehrmals wöchentliches Testen. Maskenpflicht galt bis Ende April. „Die größte Herausforderung war auch heuer der Umgang mit der Pandemie“, sagt Bildungsdirektor Johann Heuras. Für die Jugendlichen war vor allem das Nachholen von versäumtem Stoff der vergangenen Jahre eine Belastung, sagt die Landesschülervertretung. Ab Februar kam zu diesen Herausforderungen noch der Krieg in der Ukraine hinzu. 2.500 ukrainische Kinder wurden seither an Schulen in NÖ aufgenommen.

In den letzten Wochen vor dem Schulschluss ist, wie die Leiterin der NÖ-Schulpsychologie Andrea Richter beobachtete, „endlich wieder Gelassenheit eingekehrt“. Die Isolation durch das Homeschooling sowie der unsichere Alltag haben bei den Kindern und Jugendlichen aber Spuren hinterlassen. Beim Institut k.o.m.m., das an knapp 30 Schulen in NÖ Sozialarbeit anbietet, verzeichnete man mehr Anfragen denn je. Gestiegen ist vor allem die Nachfrage nach Gruppen-Workshops.

„Wir haben den stärksten Bedarf bei zweiten und dritten Klassen Gymnasium und Mittelschule gemerkt“, erzählt k.o.m.m.-Geschäftsführerin Cornelia Letschka. Die Kinder dieser Jahrgänge hätten sich durch das Homeschooling der vergangenen Jahre noch nicht richtig zusammengefunden. Vielerorts hätte es Probleme mit der Klassengemeinschaft gegeben. Einzelne Schüler suchten zudem wegen Lernschwierigkeiten, Ängsten oder Einsamkeit Hilfe.

Ausgestanden sein werden die Probleme nach den Ferien nicht. Schulsozialarbeiter und -psychologen stellen sich weiter auf viel Arbeit ein. Die sechs zusätzlichen Vollzeit-Kräfte, die die NÖ-Schulpsychologie heuer bekam, wird es weiter brauchen. Experten rechnen auch damit, dass die Teuerung noch stärker zum Thema wird. „Das merkt man in der Schule, wenn Familien Skikurse oder sogar Schulmaterialien nicht bezahlen können“, erzählt Richter.

Bonus können alle Familien ab Spätsommer beantragen

Beim Kauf der Schulsachen soll ihnen im Herbst zumindest ein wenig geholfen werden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (beide ÖVP) präsentierten das „Schulstartgeld“, eine 100-Euro-Einmalzahlung, als ersten Teil des für Herbst angekündigten Teuerungs-Entlastungspakets.

LH Johanna Mikl-Leitner präsentierte das „Schulstartgeld“. Foto: Pfeffer

Voraussichtlich ab Mitte August sollen Familien den Bonus online beantragen können. Unterschieden zwischen Familien mit kleinem und hohem Einkommen wird dabei nicht – auch, weil das schwieriger umsetzbar wäre, meint Teschl-Hofmeister auf Nachfrage. Sie vertraut auf die „Eigenverantwortung“ der Menschen und geht davon aus, dass sich das Geld nur jene holen, die es für den Kauf von Schulsachen wirklich benötigen.

Covid-Maßnahmen werden erst im August präsentiert

Nicht klar ist, wie es mit Masken, Tests und Co. weitergehen wird. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) kündigte an, eine Woche vor Schulstart über die Maßnahmen zu informieren.