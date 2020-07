Kurz vor den Ferien wurde die Landesschülervertretung (LSV) für das Schuljahr 2020/‘21 gewählt. Die Schüler der Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) werden nun von Alexandra Bosek (BG/BRG Biondekgasse Baden) vertreten, jene der Berufsbildenden Mittleren und Höheren Schulen (BMHS) von Justin Stockerer (Tourismusschule Retz). Für die Berufsschüler setzt sich David Mittmasser (LBS Amstetten) ein und Flora Flora Schmudermayer (Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten) vertritt die Schüler der Zentrallehranstalten.

Klar definierte Ziele stehen im Fokus

Die Ziele für ihre Amtsperiode haben sie deutlich definiert - und zwar in einem 35-seitigen Forderungskatalog. Die Themen darin reichen von mehr Berufsorientierung für einen erfolgreichen Ausbildungsweg über Mediekunde bis hin zum Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Dabei steht eines ganz klar im Vordergrund: „Auch in schwierigen Zeiten wie einer Pandemie, sollen Schülerinnen und Schüler wissen, dass wir ihr Sprachrohr sind“, betont Bosek, die das System Schule in Niederösterreich stärken und dabei die Schüler im Land „lautstark vertreten“ will.

„Wollen es nicht der Politik überlassen“

Sie ist der Meinung, jeder sollte die Schule mit dem Gedanken verlassen, sein Leben selbst in die Hand nehmen zu können. „Dazu braucht es mehr politische Bildung, eine umfassende Autonomie und eine verstärkte Talententfaltung“, ist sie sich sicher.

Auch ihr Kollege Justin Stockerer möchte im kommenden Schuljahr so viele Forderungen wie möglich umsetzen. „Es gibt in jedem Schultyp Entwicklungspotenzial - was den Schultyp selbst und was die Individualisierung einer jeden Schülerin, eines jeden Schülers betrifft“, führt er aus und betont: „Wir wollen es der Politik nicht mehr überlassen, denn Politikerinnen und Politiker, die schon ewig lange nicht mehr in der Schule waren haben keine Ahnung mehr und können nicht mehr berichten oder präzise entscheiden, was sich an den Schulen zu tun hat und wie das stattzufinden hat.“

Unter den ersten Gratulanten für die neue LSV waren übrigens Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras. „Es ist wichtig, dass sich Jugendliche für die Anliegen ihre Mitschülerinnen und Mitschüler einsetzen und damit Verantwortung übernehmen. Ich wünsche ihnen viel Kraft und Erfolg für ihre kommenden Aufgaben,“ so Landtagspräsident Karl Wilfing.