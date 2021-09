An den ersten Fachhochschulen Niederösterreichs startet bereits das neue Semester. Nach eineinhalb Jahren zum Teil durchgehend im Distance Learning kehren nun viele Studierende und Lehrende wieder in die Hörsäle zurück. Wie für die Schulen gab Bildungsminister Heinz Faßmann auch für die Unis und FHs durchgehenden Präsenzunterricht als Ziel aus. Eine 3-G-Regel ist auch dort möglich.

In Niederösterreich setzt man an vielen Einrichtungen auf das Konzept getestet, geimpft oder genesen. In der FH St. Pölten wird der Status der Studierenden etwa beim Eingang überprüft. Ob Maske zu tragen ist, ist von Standort zu Standort unterschiedlich.

70 Prozent vor Ort in Krems, neue Studienangebote in ganz NÖ

Durchgehenden Präsenzunterricht wird es jedoch trotz der Maßnahmen an keiner der Hochschulen geben. In Krems etwa sollen 70 Prozent der Lehrveranstaltungen wieder in den Räumlichkeiten der Fachhochschule stattfinden. Auch in der FH Wiener Neustadt, die auch Standorte in Tulln und Wieselburg hat, wird wieder vor Ort gelernt.

In St. Pölten soll der Unterricht, in den Bereichen, in denen er durch Online-Angebote ersetzt werden kann, weiter im Netz stattfinden. „Der Präsenzbetrieb wird vor allem dort ermöglicht, wo es um die Vermittlung von Anwendungskompetenz geht – also vorrangig in unseren Laboren und Studios, wo die Studierenden sehr praxisnahe arbeiten“, heißt es von dort.

Neue Studienangebote gibt es ebenfalls einige in Niederösterreich: So startet an der FH Wiener Neustadt der Bachelor-Studiengang Journalismus und Unternehmenskommunikation sowie der Master-Studiengang Health Care Informatics, in St. Pölten gibt es den neuen Master „Data Intelligence“. Der Bachelor-Studiengang „Inklusive Pädagogik in außerschulischen Praxisfeldern“ ist erstmals an der Bertha von Suttner Privatuniversität in St. Pölten zu belegen. Genauso wie der Universitätslehrgang „Psychotherapie mit Schwerpunkt Fachspezifikum“ und der interdisziplinäre Studiengang „Transformatives Inklusionsmanagement“.

Die Donau Universität Krems geht mit den Master-Studiengängen „Bewegungsentwicklung“ und „Gait Diagnostics and Therapy“ an der Fakultät für Gesundheit und Medizin ins neue Semester. An der Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung gibt es mit diesem Semester den Master „Transition, Innovation and Sustainability Environments“ und „Building Information Modeling“ an der Fakultät für Bildung, Kunst und Architektur. Neu sind außerdem die Universitätslehrgänge „Interdisziplinäre Konfliktlösung“, „Top-Leadership-Programm“ und „Digitale Kulturvermittlung in Museen und Sammlungsinstitutionen“.