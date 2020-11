Am SZE - Schulzentrum Eybnerstraße in St. Pölten - gibt es auch für dich die passende und optimale Schulausbildung. Ob du nun Matura oder auch eine Abschlussprüfung machen willst, oder eine Weg zum direkten Berufseinstieg wählst. Das SZE zeichnet sich aus durch ein respektvolles und tolerantes Miteinander. Es ist ein Ort, in dem deine Stärken erkannt und gefördert werden.

Die Infotage finden heuer leider coronabedingt virtuell statt (6. und 7. Nov. 2020).

Schulführungen

Das SZE bietet auch die Möglichkeit von Guided Tours (Schulführungen) an, um die Schule in Kleingruppen an folgenden Terminen kennenzulernen: 6. November 2020 bis 29. Jänner 2021 - immer freitags von 14:00 bis 15:00 Uhr und von 15:00 bis 16:00 Uhr, pro Termin sind max. 10 Personen möglich (1 Elternteil + 1 Schülerin/Schüler). Zusätzliche Termine an den Infotagen: 6. Nov. 14:00 Uhr, 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, 7. Nov. 09:30 Uhr, 10:30 Uhr und 11:30 Uhr.

Schnuppertage

In der Zeit von 3. Nov. 2020 bis 29. Jänner 2021 bietet das SZE täglich (außer Ferien + Feiertage) Schnuppertage für interessierte Schülerinnen/Schüler an. Dauer eines Schnuppertages: 8:15 bis ca. 12:15 Uhr. Sowohl bei den Guided Tours als auch bei den Schnuppertagen ist eine Voranmeldung unter: +43 2742 36 15 15 nötig.

Dein Weg zur Reife- und Diplomprüfung (Matura):

HLW - Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe - 5 Jahre, 3 Monate Pflichtpraktikum - Berufsberechtigungen

HLS - Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe – Fachrichtung Sozialmanagement - 5 Jahre - berufsbezogene Pflichtpraktika, ohne Gastronomieausbildung.

ALW - Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe – Aufbaulehrgang - 3 Jahre, 8 Wochen Pflichtpraktikum, Berufsberechtigungen

Dein Weg zur Abschlussprüfung:

FW - Bundesfachschule für wirtschaftliche Berufe

3 Jahre, 2 Monate Pflichtpraktikum, Berufsberechtigungen.

FSB - Bundesfachschule für Sozialberufe - 3 Jahre, Pflichtpraktika anstatt eines Unterrichtstages.

Dein Weg zum Pflichtschulabschluss:

EFW - Einjährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe - ein Jahr - Vorbereitung auf Beruf und weiterführende Schulen

Dein Weg in den direkten Berufseinstieg:

SOB - Schule für Sozialbetreuungsberufe - 4 Semester, ab 18 Jahren, berufsbegleitend, Vorbereitungslehrgang falls erforderlich - Schulgeld.

Das erwartet dich

To do

#einstiegstage #exkursionen #theaterbesuche #sportwochen #sprachwochen #chor #schulband #theatergruppe #volleyball #patisserie #schreibwerkstatt #fotografie #comic&manga #fußball #englishinaction #improtheater #russisch #spanisch #latein #konfliktmanagement #kaffeekenner #käsekenner #jungsommelier #babyfit #kinderbetreuer #sprachzertifikate #FCE #DELF #PLIDA

To eat

#täglichesmittagsmenüimschulrestaurant #milchbar #cafésze #schulbuffet #suppentage

To meet

#schulbibliothek #garten #tischtennis #wohlfühlecke

To help

#projektgemeinsamsindwirschule #beratungfüralleschulpartner #jugendcoaching #krisenintervention