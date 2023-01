„Tägliche Bewegungseinheit“: Kinder turnten bisher 5.719 Stunden

Werbung

Seit September läuft in allen neun Bundesländern das zweijährige Pilotprojekt „Tägliche Bewegungseinheit“, an dem österreichweit 257 Kindergärten und Volksschulen teilnehmen. In Niederösterreich erprobt der Bezirk Korneuburg die Tägliche Turnstunde. Insgesamt beteiligen sich dort 29 Kindergärten und neun Volksschulen an dem Pilotprojekt.

Die erste Zwischenbilanz der Landesräte Christiane Teschl-Hofmeister und Jochen Danninger (beide ÖVP) fällt positiv aus. Die Kinder im Bezirk Korneuburg haben in den vergangenen vier Monaten 5.719 Bewegungseinheiten absolviert. Das sind 34 Prozent aller österreichweit absolvierten Stunden. Laut den beiden Politikern liegt Niederösterreich so mit großem Abstand an der Spitze - dahinter folgen Vorarlberg mit 2.491 und Wien mit 1.967 Turnstunden.

Das Ziel ist es, jede Schulklasse auf mindestens vier Sporteinheiten pro Woche zu bringen und in Kindergärten pro teilnehmender Gruppe eine zusätzliche Bewegungseinheit zu ergänzen.

Danninger will Ausrollung der "Täglichen Bewegungseinheit" auf ganz Österreich

Sport-Landesrat Danninger ist zufrieden mit dem Verlauf des Pilotprojekts in Niederösterreich und appelliert, die "Tägliche Bewegungseinheit" österreichweit an allen Schulen und Kindergärten umzusetzen. „Sportliche Kinder und Jugendlichen werden die fitteren, gesünderen und erfolgreicheren Erwachsenen von morgen. Je mehr junge Menschen wir in den Schulen für ein sportliches Leben begeistern können, desto besser ist es“, meint der Politiker.