Schweinezucht: Schüler forschen an der Seite der Wissenschaft

Werbung

Anstatt Medikamente zu verabreichen, wird an der Landwirtschaftlichen Fachschule Mistelbach nach anderen Möglichkeiten geforscht, um Ferkeldurchfall zu bekämpfen. Bei dem wissenschaftlichen Projekt setzt man auf die Zucht widerstandsfähiger Schweine. Dabei findet eine Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Schweinezuchtverband, PIG Austria, und einem deutschen Untersuchungslabor statt. Denn alle Schweine am Lehr- und Versuchsbetrieb an der Fachschule Mistelbach müssen genetisch auf die Resistenz gegenüber den E. coli-Bakterien untersucht werden.

Fachlehrer Karl Schäffer erklärt, dass es für die erfolgreiche Nachzucht einen Eber und ein Mutter-Schwein brauche, die beide die Coli-Resistenz in den Erbanlagen haben. Nur so könnten widerstandsfähige Ferkel geboren werden. Die ersten Ergebnisse würden die Resistenz der jungen Schweine bestätigen und somit vielversprechende Zukunftsperspektiven eröffnen. Durch Erfolge in der Forschung könnten somit zukünftig Ressourcen gespart und Tierleben gerettet werden, da Ferkeldurchfall weltweit zu großen Verlusten in der Schweinezucht führt.

Vor Kurzem war Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister an der Fachschule Mistelbach zu Besuch: „Durch die innovative Forschungsarbeit zur artgerechten Schweinehaltung wurde ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Tiergesundheit geleistet.“ Die neuen Erkenntnisse aus der Praxis kämen den Schülerinnen und Schülern zugute, denn sie seien im Rahmen des praktischen Unterrichts an diesem wissenschaftlichen Projekt beteiligt, sagte die Landesrätin.