Im Ministerrat, so Bundeskanzler Sebastian Kurz, wurde heute das Schulentwicklungsprogramm 2020 beschlossen. „Wir werden in den nächsten zehn Jahren über 2,4 Milliarden investieren“, so Kurz. Dabei wird neugebaut, zugebaut, saniert … Österreichweit wird es rund 270 Bauprojekte an den Bundesschulen geben.

49 Projekte sind in Niederösterreich geplant. Das bedeutet mehr als 460 Millionen Euro für Neu-, Um- und Zubau von Bundesschulen in Niederösterreich. „Niederösterreich wurde damit sehr stark berücksichtigt“, freuen sich Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras.

Das Programm beinhalte die wichtigsten Investitionen in Bundesschulen. Und: „Diese Investitionen sind auch hinsichtlich der Corona-Krise enorm wichtig, da durch sie nicht nur neue oder sanierte Bildungseinrichtungen geschaffen, sondern auch gewaltige wirtschaftliche und konjunkturelle Impulse ausgelöst werden“, so Teschl-Hofmeister und Heuras.

Ausbau rund um Wien

Eine Rolle spielen beim Schulentwicklungsprogramm die Entwicklung der Bevölkerung und der Schulbesuchsquoten. So sind in stark wachsenden Regionen Neubauten und Erweiterungen vorgesehen. Nördlich, südlich und südöstlich von Wien sind AHS-Neubauten angedacht.

Das freut unter anderem auch die Grünen. „Der Platzmangel vor allem an den Gymnasien rund im Wien war in den letzten Jahren besorgniserregend“, sagt Georg Ecker, Bildungssprecher der Grünen im NÖ Landtag.

Seit vielen Jahren hätte man mehr Plätze im Wiener Umland gefordert, damit die Schülerinnen und Schüler genügend Raum und ein optimales Lernumfeld haben. „Wir freuen uns, dass unter grüner Regierungsbeteiligung nun diese zentrale Forderung der Grünen Niederösterreich aufgegriffen wurde und die Schulen rund um Wien endlich ausgebaut werden.“

In dünn besiedelten, ländlichen Räumen sollen aber auch bei wenig Auslastung die Strukturen der schulischen Ausbildung erhalten bleiben.

Ganztägige Schule, Nachhaltigkeit, Digitalisierung

Ein Schwerpunkt wird auf den Ausbau der ganztägigen Schulformen im AHS-Unterstufenbereich sein. Ein weiterer betrifft Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Bei allen Schulprojekten wird künftig die Möglichkeit der alternativen Energieerzeugung geprüft. So sollen, wenn es bei der jeweiligen Schule Sinn macht, Umwelttechnologien, wie Geothermie, Solarthermie, thermische Bauteilaktivierung, Wärmerückgewinnung und Photovoltaikanlagen, zum Einsatz kommen.

Und auch die Digitalisierung steht im Zentrum. Ziel ist, jede Schule mit grundlegender IT-Infrastruktur auszustatten. Bundesminister Heinz Faßmann: „Wir wollen, dass jede Schule an ein leistungsfähiges Glasfasernetz angeschlossen ist.“ Innerhalb der Schule soll WLAN verfügbar und ausreichende Steckdosen sollen vorhanden sein. Darüber hinaus: „Die Schule von morgen verlangt nach einer neuen Architektur mit differenzierten Lehr- und Lernlandschaften.“