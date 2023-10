NÖ-Musikschulen stecken zwischen Austausch und Demonstrationen

23. Oktober 2023, 9. November 2023: Diese beiden Stichtage dürften bei so manchem derzeitigen sowie angehenden Musikschullehrenden rot im Kalender markiert sein. Denn bereits in drei Tagen läuft die Begutachtungsfrist für das Gemeinde-Bediensteten-Gesetz aus, etwa zwei Wochen darauf endet die Bürgereinsicht in die Novelle zum Musikschulgesetz. Bis dahin können von den angekündigten Änderungen Betroffene ihre Sicht auf die Gesetzestexte schildern beziehungsweise Kritik äußern. Und davon gab es zunächst jede Menge.

Studierende wollen grundlegende Überarbeitung der Dienstrechtsreform

So wandten sich bereits Ende September Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien gemeinsam mit dem Musikschulausschuss NÖ an die Öffentlichkeit. Die Verfasserinnen und Verfasser orteten in einem offen Brief „maßgebliche Verschlechterung“ im neuen Dienstrecht und fassten ihre Kritikpunkte und Sorgen in dem Schreiben zusammen.

Am vergangenen Montag folgte eine Demonstration, die von der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft organisiert und von insgesamt 200 niederösterreichischen Musikstudierenden und Musiklehrenden besucht wurde. Mit Reden, unterstütz durch musikalischer Untermalung, legten die Versammelten erneut die möglichen negativen Folgen für ihre zukünftigen Arbeitsbedingungen dar. Zusätzlich werden in einer Online-Petition Unterschriften für eine grundlegende Überarbeitung der NÖ-Gemeinde-Dienstrechtsreform gesammelt.

Den Wunsch nach einer grundsätzlichen Änderung hegen ebenfalls einige Mitglieder des Musikschulausschusses: „Im derzeit zur Bürgerbegutachtung befindlichen Gesetzesentwurf sind solch umfangreiche und massive Verschlechterungen, Graubereiche in der Gesetzesauslegung und Werkzeuge zum Machtmissbrauch zu finden, dass nur eine grundlegende Überarbeitung zum Ziel führen würde.“ Gefordert werden unter anderem geringere Lehrverpflichtungen sowie höhere Gehälter. Für ein positives Ergebnis beim Abschluss beider Gesetze wünsche man sich außerdem echte Gesprächsbereitschaft, Gespräche am Verhandlungstisch auf Augenhöhe mit Betroffenen und Experten dieser Thematik.

MKM um Aufklärung und das Zusammentragen von Anregungen bemüht

Während am Montag vor dem Landhaus in St. Pölten demonstriert wurde, startete in der Musikschule der Landeshauptstadt eine Aufklärungsoffensive des Musik & Kunst Schulen Managements (MKM). Um offene Fragen rund um die beiden Gesetzestexte zu beantworten und auf diesem Weg Verunsicherungen aus dem Weg zu räumen, wurde von Montag bis Donnerstag eine Austauschtour durch acht Orte in Niederösterreich abgehalten, darunter etwa St. Pölten, Zwettl, Retz und Ternitz.

Die Veranstaltungen richteten sich an Musikschulleiterinnen und Musikschulleiter im gesamten Land und sollten dazu dienen, die Anwesenden über die geplanten Entwicklungen aufzuklären. Mehr als 100 Personen haben dieses Angebot angenommen und sich im Rahmen des dreitägigen Events informiert sowie an den Diskussionen teilgenommen. „Mir ist es ein besonderes Anliegen, mich mit den regionalen Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträgern der Musikschulen auf Augenhöhe auszutauschen, Unklarheiten, soweit dies möglich ist, auszuräumen und vor allem genau hinzuhören“, so Tamara Ofenauer-Haas, neue Geschäftsführerin des MKM. Darüberhinaus habe man Praxisbeispiele und Anregungen gesammelt, um diese anschließend den Verhandlungspartnern, sprich der Gewerkschaft Younion und den Gemeindevertreterverbänden, vorzulegen.

Ofenauer-Haas erklärt: „So haben wir beispielsweise die Inputs zum Thema 'Pause' im Zuge der Tour aufgegriffen. Hier werden wir eine praxisnahe Formulierung gemeinsam mit den Musikschullehrenden finden, die ihren Bedenken Rechnung trägt. Wir sind für die Musikschullehrenden da und werden die einzelne Musikschulen vor Ort weiterhin vollumfänglich unterstützen.“

Allgemein können sich verunsicherte Betroffene mit Verbesserungsvorschlägen und Anregungen jederzeit an die Younion wenden. Die Gewerkschaft wird nach Abschluss der Bürgerbegutachtung mit den Gemeindevertreterverbänden erneut ins Gespräch gehen, um die aus verschiedenen Richtungen zusammengetragenen Anmerkungen zu diskutieren.