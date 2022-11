Unterzeichnung Baubeginn 1. Klimaschutz-Ausbildungszentrum Europa

Werbung WIFI NÖ Anzeige Zuhören. Nachdenken. Reagieren.

Das AMS Niederösterreich reagiert mit dem BFI Niederösterreich auf den stark steigenden Arbeitskräftebedarf in den Bereichen Ökologie, Umweltschutz und der Energiewirtschaft wegen der Klimakrise. Ziel ist, eine Energieunabhängigkeit zu erreichen. In diesem Zentrum sollen die zukünftigen Fachkräfte in diesem Bereich ausgebildet werden. Bei ganzjähriger Vollauslastung sollen jährlich 400 Personen eine Aus- bzw. Weiterbildung absolvieren. Das Angebot richtet sich ohne Altersbeschränkung an Jobsuchende mit oder ohne Pflichtschulabschluss und an Unternehmen in Form von Schulungsplätzen für Beschäftigte.