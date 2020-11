Wie breitet sich ein Virus in der Bevölkerung aus und was kann man dagegen tun? Das Brettspiel „Virusalarm in Bleibhausen“ wurde von Wissenschaftlern des Institute of Science and Technology Austria (IST) und des Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie entwickelt, um Lehrern sowie Eltern ein Werkzeug zu geben, um diese Fragen mit Jugendlichen ab zwölf Jahren zu diskutieren. Bundesminister Heinz Faßmann, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Tom Henzinger, Präsident des IST Austria, haben das Spiel ausprobiert. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner berichtet: „Das Brettspiel „Virusalarm in Bleibhausen“, powered by Land Niederösterreich und IST Austria, regt zum Diskutieren und Lernen an, sowohl im Unterricht, als auch beim Spielenachmittag zuhause.“

Jugendliche schlüpfen in die Rolle von Wissenschaftlern oder Politikern

„Es ist ein schöner Frühlingstag, als im 100-Einwohner-Städtchen Bleibhausen zwei Leute vom Skiurlaub zurückkommen. Was die beiden nicht wissen: Sie haben sich im Urlaub mit dem neuen NOSO-Virus (NOch SO ein Virus) angesteckt! ...“ So beginnt die Spielanleitung für das Brettspiel. Die Jugendlichen schlüpfen dabei entweder in die Rolle von Wissenschaftlern, die den Verlauf eines Virenausbruches simulieren und analysieren, oder sie nehmen die Position von Politikern ein, die dafür sorgen müssen, den Ausbruch einzudämmen, ohne das öffentliche Leben komplett lahmzulegen – denn dafür gibt es Strafpunkte.

Das Spiel unterscheidet sich jedoch deutlich von der Realität der Coronavirus-Pandemie. Dass Spielende Ideen bekommen, wie man durch weitere Regeln das Spiel realitätsnäher machen könnte, ist ein wichtiger Teil von „Virusalarm in Bleibhausen“, denn so sollen tiefergehende Diskussionen angeregt werden. Dies wird auch durch Fragenkarten unterstützt, wie zum Beispiel „Wie würde der Ausbruch verlaufen, wenn die Hälfte aller Menschen geimpft wäre?“.

Bildungsminister Heinz Faßmann betont: „Das Spiel eignet sich hervorragend dazu, im Unterricht oder zuhause die aktuelle Lage zu diskutieren und Verständnis für bestimmte Maßnahmen zu wecken. Ganz nebenbei lernen die Kinder außerdem, wie man mit Tabellen und Datenblättern umgeht und Diagramme erstellt“.

Auf der Website des IST Austria kann das Spiel kostenlos bestellt oder heruntergeladen werden.

www.ist.ac.at/virusalarm