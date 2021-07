„Die neue Schulamtsleitung bringt einen reichen Schatz an Erfahrung aus dem Schulbereich mit und hat in unterschiedlichen Funktionen Menschen in der Lehre und Schulleitungen mit fachlich fundiertem religionspädagogischem Wissen begleitet“, betont Bischof Alois Schwarz zu den neuen Ernennungen. „Ich bin davon überzeugt, dass unser neuer Schulamtsleiter Benedikt Michal gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Hildegard Schaup mit Wissen und Know-how diese zentrale Leitungsaufgabe mit viel Engagement lebendig gestalten wird.“

Benedikt Michal wird mit 1. September neuer Schulamtsleiter der Diözese St. Pölten, als Stellvertreterin wurde Fachinspektorin Hildegard Schaup ernannt. Michal ist seit vielen Jahren im katholischen Bildungswesen und in der Jugendpastoral tätig. Er folgt auf Josef Kirchner, der mit Ende August seine Tätigkeit als Schulamtsleiter beendet. „Die neue Bestellung bringt Weitblick, unterschiedliche Zugänge und ist theologisch höchst fundiert. Benedikt Michal bringt viel berufliche Erfahrung auf Ebene der Bischofskonferenz und im katholischen Privatschulwesen mit, wird neue Perspektiven einbringen und Akzente setzen“, freut sich Bischofsvikar Patrick Schöder.

Durch die Ernennung von Bischofsvikar Pater Patrick Schöder wurden im Rahmen des Zukunftsprozesses in der Diözesanverwaltung die großen Bereiche Schulen, Universitäten und Studierendenseelsorge als Schwerpunkt zusammengefasst.

Die Schulämter der katholischen Diözesen in Österreich sind zuständig für alle Angelegenheiten der schulischen Bildung, des Religionsunterrichtes und des katholischen Privatschulwesens. Es sind derzeit rund 700 Religionslehrer in der Diözese St. Pölten im aktiven Dienst, davon rund 600 im Schuldienst in den Klassen.