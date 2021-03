SeneCura: Neue Ausbildungsplätze für NÖ-Pflegepersonal .

Der Pflegeheimbetreiber SeneCura, der in Niederösterreich 15 Pflegeeinrichtungen betreibt, steuert dem Personalmangel in den NÖ-Pflegeheimen entgegen. Dies sei notwendig. Das Unternehmen prognostiziert: im Jahr 2030 werden ungefähr 100.000 Pflegekräfte in Österreich benötigt. Um diesen hohen Bedarf nachkommen zu können, übernimmt SeneCura Mehrheitsanteile an der EMG-Akademie für Pflegeberufe und erweitert das Lehrangebot.