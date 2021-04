Erfolgreiche MaturantInnen am BFI Niederösterreich .

Zahlreiche MaturantInnen konnten in den vergangenen Wochen am BFI Niederösterreich erfolgreich ihre Abschlussprüfungen absolvieren. Mit den aktuellen Erfolgsquoten bestätigt das Berufsförderungsinstitut erneut seine Vorreiterrolle am heimischen Bildungsmarkt.