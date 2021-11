Niederösterreichs FHs sind Sprungbrett ins Berufsleben

Während es vor 25 Jahren noch keine einzige Fachhochschule in Niederösterreich gab, gibt es Stand heute 13 tertiäre Bildungseinrichtungen mit einem breit gefächertem Ausbildungsangebot. „Alleine in den vergangenen zehn Jahren haben sich unsere Studierendenzahlen mehr als verdoppelt. Heute zählen wir bereits über 23.000 Menschen, die bei uns hier in Niederösterreich studieren", erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Praxisnahe Ausbildung hilft beim Einstieg in den Arbeitsmarkt

77 Prozent der befragten Studierenden seien sehr zufrieden oder zufrieden mit ihrem Studium. FH-Absolventen werden auch stark nachgefragt, mehr als die Hälfte der Studierenden hat drei Monate nach Studienabschluss einen Job. Insgesamt 98 Prozent sind nach 18 Monaten im Arbeitsmarkt integriert. Zurückzuführen ist das auf die praxisnahe Ausbildung und die berufsbegleitenden Studiengänge, wie die Landeshauptfrau betont.

Im Unternehmen wie dem Glasbearbeitungshersteller Lisec in Seitenstetten sind Fachhochschul-Absolventen gerne gesehen, da sie sehr praxisorientiert ausgebildet sind, betont Personalleiterin Doris Niederwimmer. Der direkte Bezug zu den Unternehmen sei durch das FH-Studium besonders vorhanden.

Neben Fachhochschulen in St. Pölten, Krems und Wiener Neustadt gibt es in Niederösterreich mit der New Design University St. Pölten, der Karl Landsteiner Privatuniversität Krems, der Danube Private University Krems und der Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten vier Privatuniversitäten.

