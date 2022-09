Start ins neue Schuljahr - ohne generelle Test- & Maskenpflicht

Werbung WIFI Anzeige Design-Kolleg für Kreative in St. Pölten

Die Corona-Regeln entsprechen in etwa jenen, mit denen das vergangene Schuljahr geendet hat: Zwar gibt es keine generelle Test- und Maskenpflicht - Direktoren können im Fall von Infektionen aber für bis zu zwei Wochen Antigentests oder Masken anordnen, mit Zustimmung der Bildungsdirektion auch länger.

Neu: Symptomlose covid-positive Schüler dürfen mit FFP2-Maske den Unterricht besuchen, symptomlose positive Lehrkräfte an AHS und BMHS sowie in einigen Bundesländern auch an den Pflichtschulen mit FFP2-Maske unterrichten.

Ebenfalls neu: Mit "Digitale Grundbildung" steht in den ersten drei Klassen der AHS-Unterstufe und Mittelschule ein neues Pflichtfach am Stundenplan.

Insgesamt wird es heuer 1,13 Mio. Schüler geben, davon sind 93.000 Taferlklassler.