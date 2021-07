BFI NÖ zertifiziert zum Ingenieurstitel .

IngenieurInnen sind in der Wirtschaft gefragte und geschätzte Fachkräfte. Jeden Monat finden auf Grund der hohen Nachfrage Ingenieur-Zertifizierungen in der Josef-Staudinger-Bildungsakademie in Wiener Neustadt statt.