Soviel ist sicher: Die Wirtschaft braucht jetzt Lehrlinge, um den Facharbeiter-Bedarf der Zukunft zu decken. Mit dem WIFI-Ausbilderkurs, den man nun auch als „Blended Learning“-Variante absolvieren kann, schafft man die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Lehrlingsausbildung.

Vor Ort und daheim lernen

„Blended Learning“ setzt sich aus Trainingseinheiten im Präsenzunterricht und Stunden des Selbstlernens über die WIFI-Lernplattform zusammen. Die zukünftigen Ausbilderinnen und Ausbilder werden von den Trainern durch den ganzen Kurs begleitet, können ihr Lerntempo selbst bestimmen sowie Fahrtzeit und -kosten sparen. Mit dem WIFI-Kurs „Update für Ausbilder/innen“ können sich Personen, die schon länger Fachkräfte ausbilden, auf den neuesten Stand bringen. Mentale Tools und neue Denkansätze liefert der Kurs „Mit mentaler Stärke Lehrlinge leiten und begleiten“.

WIFI-Lehrlingsakademie

Parallel zur Ausbildung im Betrieb sowie zur Berufsschule, können Lehrlinge die WIFI-Lehrlingsakademie besuchen. Die Teilnahme an den Kursen wird mit bis zu 75 Prozent der Kurskosten gefördert (www.lehre-foerdern.at). Die WIFI-Lehrlingsakademie bietet eine umfangreiche Ausbildung – flächendeckend in Niederösterreich, um die wirtschaftlichen, digitalen, sozialen und persönlichen Kompetenzen der Jugendlichen zu fördern.

Karriere-Turbos des WIFI

Die Berufsreifeprüfung, die Werkmeisterschule, die Fachakademien und die Meister-Kurse, zählen schon lange zu den Karriere-Turbos, die das WIFI zu bieten hat. Diese wirtschaftlich anerkannten Abschlüsse führen bei den Absolventinnen und Absolventen häufig zu einem Karrieresprung oder ebenen den Weg zur Selbstständigkeit.

„Angebote zur Fachkräfte-Entwicklung stehen bei uns immer an oberster Stelle“, erklärt WIFI-Kurator Gottfried Wieland und erläutert: „Als WIFI ist es unser Anspruch, konkrete Lösungen für den aktuellen Bildungsbedarf zu entwickeln. Gerade in herausfordernden Zeiten stellen wir zusätzlich ein breites Service- und Weiterbildungspaket auf.“

noe.wifi.at/fachkraefte

WIFI NÖ

„Die Arbeit mit Lehrlingen ist sehr erfüllend“

Andreas Riedler, Lehrlingsausbilder bei Bene, hat am WIFI den Lehrgang zum diplomierten Industrie-Ausbilder abgeschlossen.

Andrea Hirsch

„Die Arbeit mit jungen Menschen ist zwar herausfordernd, aber auch sehr erfüllend. Es ist sehr schön zu sehen, wie sich schüchterne junge Menschen zu qualifizierten und selbstbewussten Fachkräften entwickeln. Ich war bei Bene in der Entwicklungswerkstatt und für mich war immer schon klar, dass ich in die Lehrlingsausbildung möchte. Als der Ausbilder dann in Pension ging, habe ich seine Aufgabe übernommen. Mit dem WIFI-Kurs ‚Industrie-Ausbilder‘ kam dann das richtige Angebot zur richtigen Zeit. Den größten Mehrwert brachten mir die vielen Beispiele aus der Praxis und der Austausch mit den Kollegen. Die Ausbildung brachte mir wertvolle Inputs und erweiterte meinen Horizont.“