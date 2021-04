Die Schüler/innen des Designkollegs präsentieren ihre Werkstücke und der Foundation Course zeigt kreative Ergebnisse der Ausbildung. Schüler/innen, Absolvent/innen und Lehrende sprechen über die Ausbildungen und geben Auskünfte zu den Aufnahmebedingungen der unterschiedlichen Bildungsangebote und zu Finanzierungsmöglichkeiten. Das virtuelle Open House findet am Freitag, 16.4., von 12 bis 16 Uhr und am Samstag, 17.4., von 10 bis 14 Uhr statt. Interessierte erhalten nach der Anmeldung auf der Webseite einen Zoom-Link für die Teilnahme an der Online-Veranstaltung.

Das genaue Programm und die Anmeldemöglichkeit finden Sie unter: www.noe.wifi.at/openhouse

Kolleg/Aufbaulehrgang für Design

Am Kolleg für Design bereiten Sie sich dank der einzigartigen Kombination aus Produkt- und Innenraumgestaltung optimal auf Ihren Traumberuf vor. Die Schüler/innen werden dabei begleitet, ihr schöpferisches Potential praktisch zu entfalten. Zudem lernen sie in abwechslungsreichen Design-Aufgaben selbstständiges Arbeiten und Konzipieren sowie Entwerfen und Gestalten. Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen haben die Chance des Quereinstiegs in das 3. Semester der Bachelor-Studiengänge „Innenarchitektur & 3D-Gestaltung“ sowie „Design, Handwerk & materielle Kultur“ an der New Design University. Demnach ist es möglich, in 4 Jahren 2 Abschlüsse zu erreichen! Mehr auf: www.designkolleg-stp.ac.at

Foundation Course – Vorbereitungslehrgang für Design

Der Foundation Course ist die ideale Vorbereitung auf ein Designstudium. In nur zwei Semestern werden Grundkenntnisse im Zeichnen sowie in unterschiedlichen Darstellungstechniken geübt und eine Bewerbungsmappe für einen Studienplatz vorbereitet. In zahlreichen Workshops entdecken die Teilnehmer/innen verschiedene Designrichtungen, das macht dich sicher in der Entscheidung. Mehr auf: www.noe.wifi.at/foundation

New Design University

Die New Design University St. Pölten (NDU) bietet anspruchsvolle Ausbildungen in den Bereichen Design, Technik und Wirtschaft an. Sechs verschiedene Bachelor-Studiengänge, zwei Master-Studienrichtungen und sieben akademische Lehrgänge machen die NDU zu einem Design-Hotspot in Ostösterreich. Mehr auf: www.ndu.ac.at

WIFI NÖ

Das virtuelle Open House bietet die ideale Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der St. Pöltner Designausbildungen zu werfen! Seien Sie dabei! www.noe.wifi.at/openhouse