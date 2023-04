Zertifizierung zum Ingenieur am BFI NÖ!

Werbung WIFI NÖ Anzeige Lebensmittel(punkt)

Am 20. März 2023 absolvierten in der Josef-Staudinger-Bildungsakademie in Wiener Neustadt erneut sieben erfolgreiche Kandidaten das Fachgespräch zur Erlangung des international gefragten Ingenieurtitels! Die Fachexperten Dipl.-Päd. Ing. Dieter Fink, Dipl.-Ing. Dr. Wilhelm Haub, Dipl.-Ing. Gerhard Probst, Dipl.-Ing.(FH) Michael Szivatz, Ing. Novak Grahovac, Ing. Dipl.-Ing. Györgyfalvay Thomas führten die Gespräche und ließen sich von den theoretischen und praktischen Kenntnissen der Absolventen in den Bereichen Bau-, Flug-, und Elektrotechnik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen sowie Erneuerbare Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit.

Das BFI NÖ gratuliert herzlich Herrn Ing. Sterzl Alexander, Herrn Ing. Lechner Klemens, Herrn Ing. Karnthaler Lukas, Herrn Ing. Sperlich Christian, Herrn Ing. Zötsch Thomas, Herrn Ing. Kastler Kevin, Herrn Ing. Haller Patrik.

Das BFI NÖ in Wr. Neustadt bietet, als einzige vom Wirtschaftsministerium beauftragte Zertifizierungsstelle im südlichen Niederösterreich, die Möglichkeit den international anerkannten Ingenieurtitel zu erlangen.

Sie haben an einer HTL maturiert und sind schon mindestens drei Jahre in einem fachbezogenen Beruf tätig? Oder Sie besitzen vergleichbare Qualifikationen (z.B. Werkmeister_in und Berufsreifeprüfung) in ingenieurrelevanten Bereichen mit mindestens sechsjähriger, fachbezogener Berufspraxis? Dann melden Sie sich für die Zertifizierung des europaweit anerkannten Ingenieurtitels www.bfinoe.at/ingenieur an.

Kontakt:

Mag. Martin Schilk

Leiter Ingenieur-Zertifizierungsstelle des BFI NÖ

ingzert@bfinoe.at